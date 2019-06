„U nás leží sníh a je slota déle než jinde. Přece jen jsme v horách,“ pokrčil smířlivě rameny sekretář OFS Vsetín a člen výkonného výboru Pavel Březík.

A především v okresních soutěžích bude o víkendu nejen kvůli teplému počasí hodně horko. Zatímco v krajských je až na postupující z I. A třídy skupiny B (Kvasice nebo Osvětimany) a sestupující v I. B třídě skupině C (Březolupy nebo Drslavice) o všem podstatném rozhodnuto, na nižších úrovních se bude hrát až do poslední minuty.

Nejnapínavější je přitom situace na Uherskohradišťsku, kde ve čtyřech soutěžích mají své jisté jen dva týmy – z okresu postupující Jankovice a sestupující Horní Němčí.

„Dalších deset celků má stále o co hrát. Závěr bude hodně napínavý, což fanoušek určitě ocení,“ raduje se předseda místního OFS František Miko.

Zajímavostí také je, že zatímco v moravských a krajských soutěžích se do postupu dlouhodobě moc klubům nechce a do vyšších pater často putují týmy mimo pořadí, v soutěžích řízených okresními svazy to téměř nehrozí.

„Za mých dvacet let u fotbalu na této úrovni si nepamatuji, že by někdo odmítl postup. A stejné to bude i nyní,“ má informace předseda OFS a současně KFS Zlín Pavel Brímus, jenž od začátku roku je rovněž členem VV FAČR.

AKTUÁLNÍ SITUACE

MSFL: o postup: Frýdek-Místek (60 bodů), Líšeň (58), Kroměříž (57), Petřkovice (57). O sestup (4 padají): jistí Val. Meziříčí (5), Hulín (23), bojují: Vrchovina (32), Rýmařov (32), Hodonín (35).

Divize D: postup: Blansko, sestup: Bystrc.

Divize E: vítězný Slavičín postup odmítl, bojují o něj: Frýdlant n. O. (58) a Nový Jičín (57), sestup: Ústí.

Krajský přebor: postup: Skaštice, o sestup (1): Juřinka (11) a Boršice (14).

I. A třída – sk. A: postup: Slušovice, sestup: Brumov. Sk. B: o postup: Kvasice (65), Osvětimany (62), sestup: Ořechov.

I. B třída – sk. A: postup: Val. Polanka, sestup Hutisko, Sk. B: postup Fryšták, sestup: Kostelec u Hol., Sk. C: postup: Šumice, o sestup (1): Březolupy (21) a Drslavice (22).