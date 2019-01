KRKOMĚŘÍŽSKO - Rajnochovice, jenž na jaře sestoupily z okresního přeboru, se dostaly do čela III. třídy skupiny A.

III. třída – skupina A

KOMÁRNO – KYSELOVICE B 3:2 (2:0)

„Tak jako každý rok jsme vstoupili do nové sezony s pozměněným kádrem. Přesto jsme hráli celkem dobře. Za stavu 3:0 postupoval Orava sám na brankáře, ale šanci neproměnil. V závěru nás soupeř trošku zatlačil a snížil na rozdíl jediné branky,“ řekl sekretář Komárna Roman Šindelek.

„Začali jsme vlažně a výsledkem byly dvě obdržené branky v prvním poločase. Na začátku druhého poločasu přidali domácí třetí branku a už to s námi vypadalo celkem špatně. Nepoložili jsme se a začali jsme hrát po zemi. Výsledek jsme však dotáhli jen na rozdíl jedné branky,“ podotkl brankář Kyselovic B Karel Krejčíř.

Branky: 38. a 53. L. Orava, 15. J. Palát – 65. Klabal, 73. Netopil. Rozhodčí: Ševčík. 70 diváků. Komárno: Bancík – Indruch, J. Šindelek, J. Orava, M. Matůšů, M. Palát, J. Palát, Švarc, Hruška, L. Orava (Tvrdoň, Gajdůšek, V. Matůšů). Kyselovice B: Krejčíř – M. Říkovský, A. Říkovský, Zedek, F. Seibert, Morong, R. Netopil, Vlasatý, Úlehla, Škrabaňa, Klabal (J. Seibert, Hudeček).

ŽALKOVICE B – TUČAPY 2:2 (2:1)

„Bylo to vyrovnané utkání. Byli jsme tentokrát oslabeni o několik opor z prvního mužstva. Tučapy jsou kvalitní tým, ze kterého jsme měli strach. Remíza byla spravedlivá,“ přiznal trenér domácích Rostislav Otáhalík.

„K utkání jsme nastoupili bez tří hráčů základní sestavy (Truhlář, Kukla, Adámek). Přesto jsem s výkonem i s výsledkem spokojen. Děkuji všem hráčům za bojovnost. Myslím si, že utkání mělo oboustranně velmi dobrou úroveň, a kdybychom proměnili šance, které jsme měli ve druhém poločase, mohl být pro nás výsledek i lepší. Rozhodčí Sedlák však asi u všech zúčastněných zcela propadl. Naším nejlepším hráčem byl Pavel Zdráhal,“ sdělil asistent trenéra Tučap Milan Šimík.

Branky: 20. Sedlář, 36. D. Vymětal – 12. Vrtělka, 63. R. Pospíšilík. Rozhodčí: Sedlák. 100 diváků. Žalkovice B: Borovička – Brázdil, Hanák, Otáhal, J. Kuba, Sedlář, T. Pala, M. Kuba, D. Vymětal, R. Vymětal, Ides. Tučapy: Chytil - Ševčík, Petr Zdráhal, Vrtělka, Pavel Zdráhal, R. Pospíšilík, K. Pospíšilík, Sedlařík, Hrnčiřík, Novák, Trhlík (Jaša, Šimík).

LOUKOV – PRAVČICE 1:1 (0:1)

„Hosté z ojedinělé a své jediné šance dali branku v prvním poločase. My jsme nastřelili čtyři tyčky a dvě břevna. Nedokázali jsme proměnit vyložené šance. Vychytal nás brankář hostí. Přes drtivý tlak se nám nepodařilo víc než vyrovnat,“ řekl hrající sekretář Loukova Miroslav Hovořák.

„V prvním poločase jsme měli vedle vstřelené branky další gólové šance. Od vyloučení Zapletala měli domácí převahu. V deseti jsme byli rádi, že jsme uhráli bod,“ přiznal trenér Pravčic Zdeněk Pudelka.

Branky: 70. Heryán – 37. Zapletal. Červená karta: 80. P. Zapletal. Rozhodčí: Pančocha. 60 diváků. Loukov: Daďa – Ordáň, Kuběna, John, Fuksa, Kundera ml., Šmerda, Bělík (75. Petřík), Novotný, Hovořák (46. Šíp), Heryán. Pravčice: Zygar – Kahánek, Pecháček, Tobolík, Mikulášek, Šupčík, Nevřala, J. Zapletal, Mišelnický, Ruman, Krejčí (P. Zapletal, Balada).

HLINSKO P. H. – KOSTELEC U HOL. 3:4 (2:2)

K utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí, tudíž po dohodě pískal rozhodčí z lidu. Hosté poté, co v minulém kole ztratili doma body, přijeli s jasným cílem vyhrát. Od prvních deseti minut však prohrávali 2:0 a od té doby atmosféra na hřišti i mimo něj začala být hodně nervózní. Hostům se podařilo z rychlých brejků vyrovnat na 2:2. Do druhé půle vstoupili lépe hosté a dvěma brankami strhli vedení v nervózním utkání na svou stranu. Situace se vyhrotila, když domácí v závěru z penalty snížili na konečných 3:4. Poté již nejen rozhodčí laik, ale i domácí hráči neušli četným sprostým urážkám hostujícího realizačního týmu a početných diváků z řad hostů.

„Úvod zápasu byl pro nás léčbou šokem. V čase 3:30 jsme prohrávali 2:0. Opět se projevila naše bolest v zakončení. Domácí podnikali dál nebezpečné protiútoky a v 16. minutě zachránilo naši branku břevno. Náš tlak dále sílil, ve 27. minutě snížil Jirka Čuzy a ve 39. minutě vyrovnal Martin Hradil. Zástupce domácích, který řídil zápas jako rozhodčí, udělal ze zápasu něco, co s fotbalem nemělo nic společného. I když se spíš nehrálo, než hrálo, byl první poločas ukončen v čase 39:56. Ve druhém poločase jsme již ovládli hru a dvěma brankami otočili stav. V poslední čtvrthodině jsme již trochu polevili a začal opět úřadovat „rozhodčí“. V 85. minutě si pak vymyslel penaltu a domácí tak snížili na rozdíl jedné branky. Zbývající minuty se dohrály v atmosféře vzdálené na hony od té sportovní. S odstupem času jsem rád, že nedošlo k dalšímu vyhrocení,“ řekl vedoucí mužstva Kostelce Roman Zbořil.

Branky: 6. a 85. (pen.) Zdráhal, 2. Hrabal – 27. Čuzy, 39. M. Hradil, 53. T. Hlobil, 67. Přikryl. Rozhodčí: Krajcar (z lidu). 80 diváků. Hlinsko p. H.: Barot - Kuba, Kopečný, Podola, Švehlík, Zdráhal, Hrabal, B. Škrapich, Zapletal, Odstrčilík, Škarpich (Vaculík, Petrovič, Havránek). Kostelec u Hol.: Crhák – R. Sklenář, Karlík, P. Sklenář, J. Hradil (58. Přikryl), Hlobil, Holý, Barot, Marek, Čuzy, M. Hradil.

RAJNOCHOVICE – RYMICE 4:1 (3:1)

V úvodní čtvrthodině měli hosté gólovou příležitost, kterou jim zlikvidoval brankář Rýc. Po brance Staňka z pokutového kopu domácí ovládli hru. Ve druhém poločase už měli domácí jasně navrch. Byli fotbalovější. Hostům postupem času docházely síly.

Branky: 27. a 78. Topič, 23. (pen.) Staněk, 45. Novosad – 32. Hausknecht. Rozhodčí: Mikšík. 180 diváků. Rajnochovice: Rýc – Koláček, Dubčák, D. Čech, P. Doležal, Novosad, Vagač, Staša, Bukovjan, Staněk, Topič (Martin Čech, Kobliha, Michal Čech). Rymice: Doležel – Dítě, Šimčík, Vávra, Mlčák, Nesrsta, Janalík, Fuksa, Marek, Hausknecht, Kubík (Odložilík, Machovský, Vávra).

RUSAVA B – ZAHNAŠOVICE 1:3 (0:1)

Utkání na Rusavě se podobalo jako vejce vejci tomu z minulého týdne. Domácí hráli, tlačili se před bránu a dostávali branky. Hosté využili dvakrát chybu domácího gólmana a po standardních situacích, jak v první půli, tak na začátku druhého poločasu, snadno přišli k vedení 2:0. Domácí i nadále hráli velice aktivně, ovšem branku se jim podařilo dát jen jednu a to po hříchu za přispění zahnašovické obrany. Když se zdálo, že vyrovnání visí na vlásku, definitivně rozhodl hostující Zakopal a stanovil konečný výsledek na 1:3.

Branky: vlastní – Doležel, Štěpaník, Zakopal. Rozhodčí: Capanda. 40 diváků. Rusava B: T. Krajcar - Lipold, Zouzal, Novotníček, J. Vaculík, Wiesner, Sklenařík, Pavelec, P. Kocman, M. Vaculík, Novotný (L. Kocman, Janek). Zahnašovice: F. Janalík - Doležel, Šenkeřík, R. Nečekal, Štěpáník, L. Janalík, Petr Miklík, Zehnal, F. Nečekal, Pavel Miklík, Zakopal (Cholasta, Benešovský).

3 – Topič (Rajnochovice)

2 – Hausknecht (Rymice), Horák (Žalkovice B), Hrabal (Hlinsko p. H.).

III. třída – skupina B

LUBNÁ B – TROUBKY 4:2 (1:2)

„Úvod zápasu nám nevyšel a v 10. minutě jsme prohrávali po dvou chybách 0:2. Druhý gól nás nesrazil, ale naopak nakopl k vynikajícímu výkonu. Do 32. minuty se nám ale žádnou nepodařilo proměnit. Po vstřelení kontaktního gólu Veselým jsme pokračovali ve výborném výkonu až do poločasu. Druhá půle byla z naší strany ještě lepší. Soupeře jsme nepustili k ničemu. Po zásluze přišel vyrovnávací gól Loučky, který dorazil střelu Gremlici. V 85. minutě našel ideální přihrávkou Loučka zcela volného Brázdila, který nezaváhal a vstřelil vítězný gól. Na 4:2 zvýšil v závěru z penalty opět Brázdil. Všem hráčům musím za předvedený výkon poděkovat,“ řekl trenér domácích Petr Skypala.

„Začátek zápasu nám vyšel. Za stavu 2:0 pro nás jsme se zbytečně stáhli a přenechali iniciativu domácím, kteří z toho vytěžili kontaktní gól. Druhý poločas byl v jasné režii domácích, kteří zaslouženě zvítězili,“ doplnil trenér Troubek Marek Šprňa.

Branky: 85. a 91. (pen.) Brázdil, 32. Veselý, 56. Loučka – 3. a 10. Špička. Rozhodčí: Měrka. 80 diváků. Lubná B: Burda - Ševčík, Gremlica, Škrabal, Loučka, Halamíček, Havlík, Skácel, Ančinec, Brázdil, Veselý (Tvrdý, Beneš, Kovařík). Troubky: L. Makový - Boukal, Jenerál, Horák, Špička, Střelec, Hlaváč, B. Makový, Prachař, J. Šprňa, Tesařík (Štěpánek, R. Šprňa, Bastyan).

DŘÍNOV – BEZMĚROV 3:3 (1:1)

Dřínov do utkání nastoupil bez obou zraněných útočníků Babáka a Svobody a také středopolaře Navrátila. Mírnou převahu měli zpočátku utkání hosté z Bezměrova. Domácí, kterým se po patnácti minutách zranil další hráč základní sestavy Novotný, se dopouštěli zbytečných nepřesností v rozehrávce a hosté hrozili z rychlých protiútoků. Po jednom z nich využili zaváhání obrany při autovém vhazování a Venský otevřel skóre zápasu. Obraz hry se do poločasu nezměnil, domácí srovnali po standardní situaci a hlavičce Šišky. Utkání pokračovalo v rychlém tempu i ve druhém poločase, hrálo se nahoru dolů se šancemi na obou stranách. Bezměrov se dvakrát ujal vedení, domácí však vždy rychle srovnali. Výsledná remíza 3:3 je spravedlivým vyjádřením průběhu utkání, byť na obou stranách zůstaly nevyužité šance.

Branky: Šiška 2, Horňáček – Vejtasa, R. Polášek, Venský. Rozhodčí: Hušek. 150 diváků. Dřínov: Zakopal - Štěpánek, Frkal, Novotný, Večerka, Horňáček, Kučírek, Držálek, Drobisz, Judas, Šiška (Poupera, Matics, Blaško). Bezměrov: Pelikán – Fuks, Adamov, Pavelka, Večerka, Vejtasa, Bleša, Mariánek, D. Polášek, R. Polášek, Venský (Karásek, Večerka).

LUTOPECNY – LITENČICE 2:0 (2:0)

Domácí tým byl po celých devadesát minut lepší a zaslouženě zvítězil. Vítězství mohlo být ještě výraznější, ale místní střelci často zahodili i ty nejvyloženější šance, nebo dobře zakročil gólman Litenčic. Domácí zkušená obrana pracovala bezchybně a obávané střelce z Litenčic do zakončení nepustila.

Branky: 2. Schořík, 30. Kratochvíl. Rozhodčí: Tříska. 120 diváků. Lutopecny: Večerka – Přecechtílek, Řezníček, Kubačka, Knapík, Schořík, Binas, Kratochvíl, Beňa, Jurásek, Konečný (Krist, Šilhár). Litenčice: Derka – Štěrba, Veselý, Posolda, Zach, M. Pátík, Hamala, Roháč, F. Pátík, Žourek, Kroutilík (Krejčíř).

RATAJE – ŠELEŠOVICE 0:3 (0:1)

Ani ve druhém domácím zápase se mužstvu Rataj nepodařïlo zvítězit. Hosté byli, vyjma prvních deseti minut druhého poločasu, lepším, techničtějším a rychlejším mužstvem. Od první minuty zatlačili domácí na jejich polovinu, ale skórovat se jim podařilo až ve 32. minutě z pokutového kopu za ruku domácího obránce, který s přehledem proměnil brankář Mlčoch.

Po změně stran to byli domácí hráči, kteří začali udávat tempo hry. Po dvou nastřelených tyčkách však jakoby rezignovali, a hosté ze dvou brejkových akcí upravili nejprve v 52. minutě Holíkem a v 83. minutě Večerkou na konečných 0:3.

Branky: 32. (pen.) Mlčoch, 52. Holík, 83. Večerka. Rozhodčí: Vybíral. 100 diváků. Rataje: Uličník – Štolfa, Zloch, Apolenář, V. Horák, Molek, Adamec, Hýsek, Štěpita, Medek, Hofírek (Kišner, Chalupa, P. Horák). Šelešovice: Mlčoch – Husařík, Zakravač, Kostka, Kyjovský, Bruna, Scholz, Stančík, Večerka, Doležal, Holík (Kunovský, Kulcsar).

STŘÍLKY – ROŠTÍN 0:0

Po výhře v Kroměříži proti Zlobicím chtěli domácí fotbalisté získat tři body před domácím publikem. Chyběla však obrana (Valášek, Žižlavský) a museli zaskakovat záložníci. Největší šanci spálil Brňák, který se objevil po přihrávce Klanici nečekaně sám ve vápně. Ve druhém poločase domácí zvýšili aktivitu a hosté se většinou bránili. Když už se zdálo, že míč skončí v brance po hlavičce Součka ze značky pokutového kopu zázračně čaroval výborný gólman hostí Knap.

Rozhodčí: Sedlář. 75 diváků. Střílky: Marek - Novák, Silný, Hlaváček, L. Vrba, Stuchlík, Souček, Sádlík, Buš (82 Reniers), Brňák (46 Kočíř), Klanica (68 Daníček). Roštín: Knap - Novák, Zbořil, Řezáč, Přecechtěl, Pospíšil, Adamík, Petrucha, Pudelka, Holan, Moravčík, (Sigmund, Kuli, Šojdr).

POČENICE – ZLOBICE 2:2 (1:1)

Početná divácká návštěva v Počenicích očekávala přesvědčivé vítězství proti soupeři, který v minulém týdnu utrpěl debakl 0:6 se Střílkami. V první čtvrthodině se zdálo, že tyto předpoklady budou naplněny. Jánského trestný kop hostující brankář se štěstím vytáhl na roh, z něj pak neobsazený Kocourek ve velké šanci minul branku Zlobic. Zlobice využívaly k ohrožování brány domácích hlavně rychlosti svých útočníků, zvláště Uhrinovský byl pro obranu Počenic velkým nebezpečím. Nepříliš jistý domácí stoper vyrobil v krátké době několik chyb, po kterých nechal vyniknout proti soupeřovým hráčům svého brankáře Hrabala. Ve 25. minutě díky nedorozumění těchto dvou hráčů se hosté dostali do vedení, když pro Sukupa nebyl problém skórovat z malého vápna do prázdné branky. Počenicím se podařilo rychle vyrovnat. Jánského trestný kop zapadl k tyči Tauferovy branky. S vyrovnáním domácí zvýšili aktivitu a brankář hostů musel do poločasu řešit několik nebezpečných situací. Ve druhém poločase se Počenice dostaly rychle do vedení. Na Jánského střelu zpoza šestnáctky byl Taufer krátký. Od té doby se hrálo bez výraznějších šancí na obou stranách. Až se závěrem utkání si Zlobice vypracovaly několik nebezpečných standardních situací, po jedné z nich vyrovnal s pomocí tyče hostující stoper Novotný.

„Vzhledem k průběhu utkání jsem výsledkem trochu zklamaný, nicméně musím sportovně přiznat, že remíza je spravedlivá. Herní projev našeho týmu, zvláště jeho útočná fáze, není optimální,“ doplnil trenér Počenic Josef Hrušák ml.

Branky: 30. a 47. Jánský – 25. Sukup, 80. Novotný. Rozhodčí: Jelínek. 100 diváků. Počenice: Hrabal - Pěnčík, Cigánek, Schwarz, Jánský, Kocourek, Niedermertl, Procházka, Bareš, Navrátil, Stavinoha (Gröpl, Šimčík). Trenér Josef Hrušák ml.

Zlobice: Taufer – P. Vlček, Novotný, Vrána, Mičák, Trávníček, Uhrinovský, L. Vlček, Linhart, Sukup, P. Benedikt (Hlaváček, Válek, Řezáč). Trenér Břetislav Benedikt.

4 – Černý (Bařice)

3 – Bareš (Počenice), Brázdil (Lubná B), Holík (Šelešovice), Jánský (Počenice)

