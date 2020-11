Jinou, nejodvážnější cestou jak vyřešit odložené fotbalové zápasy, půjdou na Kroměřížsku. Jarní část zde sice oficiálně startuje první dubnový víkend, podzimní dohrávky i přes očekávané nepříznivé klimatické podmínky nařídili na první březnový víkend. Během následujících čtyř týdnů by teoreticky měly být dohrány zápasy první části.

Šéf kopané na Kroměřížsku Libor Kopčil | Foto: archiv

„Hrát ale začneme ještě dříve - o dva týdny! Od 21. února bude na programu devět odložených zápasů z úvodních devíti kol, kdy pro to využijeme tří umělých ploch v Kroměříži, Hulíně a Morkovicích, kam to kluby mají nejblíže. S majiteli hřišť jsme předběžně domluvení,“ potvrdil předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil, který se na tomto scénáři dohodl s členy výkonného výboru a patřičných komisí a to vše by mělo být v nadcházejících dnech oficiálně schváleno.