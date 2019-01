Casablanca | Foto: Archiv

III. TŘÍDA, SK. A

ZAHNAŠOVICE – KOMÁRNO 8:1 (4:0)

Branky: 76. a 89. V. Zakopal, 1. Pláňava, 12. Petr Miklík, 38. F. Nečekal, 46. R. Janalík, 69. L. Janalík, 84. J. Miklík – 47. Švarc (pen.). Rozhodčí: Zimmerman. Diváci: 50. Zahnašovice: nehl. Komárno: nehl.

MYSLOČOVICE B – HLINSKO P. H. 3:1 (2:0)

Do zápasu šli domácí s tím, že za každou cenu chtějí uhrát tři body a tomu také podřídili taktiku. Plán se začal naplňovat v polovině prvního poločasu, kdy domácí proměnili penaltu a o pár minut později po chybě hostujícího gólmana přidali druhý uklidňující gól. Ve druhém poločase domácí rychle přidali třetí gól a o výsledku zápasu bylo prakticky rozhodnuto. Hosté jen v závěru zápasu dokázali z ojedinělé šance jen korigovat na konečných 3:1. Branky: Bolcek 2, Jančík – Zdráhal. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 30. Mysločovice B: Potočný – Frantík, Bolcek, Mikel, Velísek, Jančík Skopalík, Dřímal, Večeřa, Pálka, Kolář (Gaja, Stoklásek, Menšík). Hlinsko p. H.: Dohnal – Kuba, Švehlík, Barot, Podola, Hrabal, Zdráhal, Zouzal, Zapletal, Odstrčilík, Škarpich (Petrovič, Vaculík, Podola).

LUDSLAVICE – PRAVČICE 7:1 (1:1)

V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal. Ve druhé půli domácí herně převyšovali svého soupeře a proměňováním šancí, které si vytvořili, rozhodli zápas. Šedesát diváků vidělo probuzení střelce Křižana, který čtyřmi góly protrhl střelecké trápení. Branky: 37., 60., 78. a 91. Křižan, 65. a 73. Skotek, 70. J. Herodes – 38. Ruman. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 60. Ludslavice: Caletka – Konečný, Hubáček, Podola, J. Herodes, Vlček, Dlabaja, R. Skotek, Valčík, Křižan, L. Herodes (Heryán, J. Skotek). Pravčice: Vajda – Kahánek, Tobolík, Blaho, Nevřala, P. Zapletal, Filandr, Ruman, Zoubek, J. Zapletal, Mišelnický (Berkovec, Kincl, Vojtek).

KYSELOVICE B – RYMICE 0:5 (0:3)

Hosté se představili jako kvalitní tým, který jasně přehrál domácí už v prvním poločase. Rymice posedmé v řadě neprohrály a ze sedmi vzájemných zápasů si připsaly šesté vítězství. Branky: Plhal 2, Fuksa 2, Hausknecht. Rozhodčí: Kotas. Diváci: 30. Kyselovice B: F. Seibert – Zedek, Přikryl, Morong, Hariš, M. Úlehla, A. Říkovský, M. Říkovský, V. Říkovský ml., Škrabaňa, Indrák (P. Úlehla, Otáhal).

Rymice: Doležel – A. Marek, Dítě, Fuksa, Mirynský, D. Odložilík, Mlčák, Hausknecht, Kubeša, Bartalský, Plhal (Nesrsta, Vávra, M. Marek).

BŘEST – ŽALKOVICE B 3:3 (2:2)

Branky: 2. Koudelníček, 15. Motal, 59. Rosecký – 10. vl., 25. Petřík, 61. (pen.) H. Netopil. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 150. Břest: Krtoška – Zapletal, Buček, Koudelníček, Janoštík, Koryčan, Hudeček (46. Fila), Motal, Juračka (74. Bilavčík), Rosecký, Vojkůvka. Žalkovice B: Štěrba – Kuba, Beliančin, Hanák, Svozil, Netopil, R. Vymětal, Janečka, D. Vymětal, Petřík, Škopík (60. P. Netopil).

KOSTELEC U HOL. – RUSAVA B 2:0 (0:0)

Kromě nádherné střely J. Hradila z 9. minuty, která skončila na břevně, si domácí v prvním poločase nevytvořili téměř žádné jiné šance. Obraz hry připomínal věrně jarní zápas s tímto soupeřem, který byl na hranici blamáže. Kostelci nefungovalo prakticky nic. Druhý poločas byl přece jen ze strany domácích lepší, víc stříleli, ale zase měli problém trefit branku. Nakonec se přeci jen dvakrát trefili a zápas tak dovedli k vítězství, k čemuž přispělo zřejmě i to, že hosté již ve druhém poločase neměli nikoho na střídání za zraněného hráče. „Byli jsme sice favoritem, ale Rusava zvládla zápas se ctí. Náš obraz hry se musí rozhodně změnit,“ řekl sekretář Kostelce Roman Zbořil. Branky: 71. M. Kovalda, 80. Martin Hradil. Rozhodčí: Zapletal. Diváci: 100. Kostelec u Hol.: P. Přikryl – Kovalda, Ragoš, J. Hradil (80. Žůrek), Barot, R. Přikryl, Holý (68. L. Kovalda), Čuzy, Marek, Hejkerlík (51. Miroslav Hradil), Martin Hradil. Rusava B: Benkovič – Mrázek, M. Vaculík, Tellinger, Tkadlčík, Lipold, Perutka, Koudelníček, Škarpich, Gomola (30. Sklenařík), Kocman.

LOUKOV – RAJNOCHOVICE 1:2 (0:1)

V dalším derby se hrál kvalitní fotbal. Utkání mělo skončit 0:0, neboť jak se shodli všichni aktéři, ani jedna branka nebyla regulérní. Nejprve hosté za cenu hrubého faulu získali míč, a jelikož domácí přestali hrát, Topič pohodlně skóroval. Ve druhé půli opět Topič získal míč díky evidentní vysoké noze, a opět překonal jinak výborného Drábka v brance domácích. Vzápětí domácí snížili Jankem, ale i zde nutno přiznat že pravděpodobně z ofsajdu.

„Hosté sice byli fotbalovějším týmem, jen škoda že je k vítězství musel dotlačit otřesně pískající pan Zeman,“ řekl sekretář Loukova Miroslav Hovořák. Branky: Janek – Topič 2. Rozhodčí: Zeman. Diváci: 140. Loukov: Drábek – Fuksa, Hovořák, Hodný, Šenovský, Bělík, Šmerda, Kundera, Šíp, Janek, J. John (Švajda, Chaňo). Rajnochovice: nehl.

III. třída, sk. B – 11. kolo

ŠELEŠOVICE – ZLOBICE 1:1 (1:0)

Od začátku se hrál rychlý fotbal a akce se střídaly na obou stranách. Hosté si ze začátku vytvořili několik slibných příležitostí, ale po chybě v rozehrávce jejich obrany se domácí ve 26. minutě radovali z prvního gólu. Po brance se hrálo ve středu hřiště a brankových příležitostí nebylo mnoho. Ani po změně stran se obraz hry mnoho nezměnil. Až ve 71. minutě vyrovnal Lukáš Vlček. Po této brance domácí přidali, ale kromě série rohů vážně hostujícího gólmana neohrozili. Hosté hrozili z rychlých protiútoků a jenom jejich zbrklost v koncovce nepřinesla změnu skore.

„Hosté vyrovnali po fatální hrubce Radima Scholze. Série remíz pokračuje. Byla to už čtvrtá v řadě,“ připomněl domácí trenér Petr Mozga. Branky: 26. F. Mozga – 71. L. Vlček. Rozhodčí: Kotas. Diváci: 80. Šelešovice: Drábek – Bruna, Zakravač, Kostka, J. Husařík, Minks, F. Mozga, Kulcsar, Scholz, Večerka, Doležal (Sigmund, Karas, Absolon). Zlobice: Libenský – Mičák, Spáčil, Petr Sukup (55. Novotný), Pektor, Holan, Uhrinovský, L. Vlček, Pavel Sukup, Pospěch, Pavlík.

BAŘICE – BEZMĚROV 2:2 (1:1)

„Obě inkasované branky padají na vrub brankáře, kterému vypadly střely hostujících hráčů. Mimo šance se hrálo většinou mezi šestnáctkami. Ve druhém poločase jsme nedali dvě šance, ale nakonec dal z trestného kopu druhý gól Čevora. Osm minut před koncem hosté vyrovnali,“ řekl trenér Bařic Stančík. Branky: Stančík, Čevora – Venský, Večerka. Rozhodčí: nehl. Diváci: 60. Bařice: Šindler – Brada, Čevora, Lachendro, Marek, Večerka, Stančík, M. Černý, Goliáš, R. Černý, Trávníček (Strýc, Židlík, Černuška).

Bezměrov: Srbecký – Fuks, Úlehla, Pavelka, Kyjovský, Adamov, Vejtasa, Bleša, M. Večerka, Venský, Karásek (H. Večerka, Navrátil, Coufalík).

LITENČICE – DŘÍNOV 0:3 (0:1)

Hosté začali utkání náporem a hned v první minutě nastřelili spojnici břevna a tyče. O chvíli později se opět do šance dostali hráči Dřínova, ale skvěle je vychytal Štětina, který nastoupil do branky domácích. V 5. minutě už udeřilo, když tečovanou bombu Babáka stačil domácí brankář jen lehce zmírnit a hosté tak otevřeli skóre.

Po celý zbytek poločasu byly hosté lepší, a jen díky výborným zákrokům Štětiny se skóre vícekrát neměnilo. Po přestávce se hra částečně vyrovnala, ale opět chvíli po začátku druhé půle, se po rohu a podběhnutí míče gólmanem, dostali hosté do dvougólového vedení. Po druhé brance se hra ještě více vyrovnala, ale domácí se k ohrožení branky Dřínova nedostávali, naopak hosté byli v protiútocích velmi nebezpeční. Z jednoho takového brejku se jim podařilo upravit na konečných 0:3. Chvíli před koncem se ještě nechal vyloučit domácí Raclavský, takže o nějakém obratu se již nedalo hovořit.

„Naše družstvo se nachází v těžké krizi, která je hlavně způsobena nedisciplinovaností některých hráčů. Nepodařilo se nám taky vhodně přes léto posílit hráčský kádr. Mladší hráči, které jsme získali, tak jsou na tom kvalitativně velmi špatně, a o morálce ani nehovořím. Do zimní přestávky to budeme muset dohrát, a v zimě se bude muset udělat radikální řešení, protože někteří hráči si musí uvědomit, že organizace a finanční prostředky spojené s tím, aby si mohli v neděli 1,5 hodiny zahrát fotbal, nebudou do těchto „fotbalistů“ investovány,“ řekl předseda domácího klubu Josef Smažinka. Branky: 5. Babák, 49. nehl., 70. nehl. Rozhodčí: Pančocha. Diváci: 80. Litenčice: Štětina – Zapletal, Veselý, Zach, F. Pátik, M. Pátik (Krejčí), Raclavský, Hamala, Majda, Rachtava, Kunčar (Štěrba). Dřínov: Bílenny – Večerka, Frkal, Držálek, Šustrik, Juráň, Juřena, Navrátil, Šiška, Kučírek, Babák (Novotný, Blaško).

RATAJE – LUTOPECNY 1:0 (0:0)

Hosté začali zápas výborně a za prvních dvacet minut si vypracovali tři vyložené šance, ale neproměnili je. Potom začali přebírat iniciativu domácí a byli lepší až do konce utkání. Hosté si kromě pár závarů v závěru utkání už nic nevytvořili. Branka: Stoklasa. Rozhodčí: Jelínek. Diváci: 200. Rataje: nehl. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Řezníček. Knapík, Přecechtílek, Drulák, Beňa, Kratochvíl, Schořík, Jurásek, Konečný (Binas, Krist ).

ROŠTÍN – LUBNÁ B 2:4 (1:2)

Byl to zápas, ve kterém Roštín dostal od hostů lekci v produktivitě. V době, kdy byli domácí lepší a měli převahu, stačily dva rychlé protiútoky a Lubná B vedla 0:2. Do poločasu stačil Koza snížit na 1:2.

Ve druhé půli Roštín ještě přidal a po zásluze vyrovnal Pudelka . Jenže hosté se dostali před domácí branku a opět vedli 2:3. V závěru ještě

přidali jeden gól a za výsledek 2:4 si odvezli tři body.

„V Roštíně jsme chtěli potvrdit výborné výsledky na hřištích soupeřů. V prvních minutách se hrál velmi nepřesný fotbal z obou stran. Mužstva si nedokázala přihrát a po většinou se hrálo jen mezi šestnáctkami. Naštěstí jsme udeřili první a Veselý a vzápětí Loučka strhli vedení na naši stranu. Vstřelené góly nás uspaly a najednou bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Štěstím pro nás bylo, že se domácím podařilo jen snížit. Druhou půlku jsme chtěli nastoupit aktivně, ale opak byl pravdou. Jen díky Suchánkovi jsme byli stále ve hře. Nakonec se přece jenom podařilo domácím vyrovnat. Na posledních patnáct minut nastoupil dorostenec Kroupa a sám zařídil naši výhru.

S výkonem nemůžu být až na brankáře spokojen, ale tři body jsou doma a to se počítá,“ řekl trenér hostí Petr Skypala. Branky: Koza, Pudelka – Kroupa 2, Veselý, Loučka. Rozhodčí: nehl. Diváci: 50. Roštín: Knap – Novák, Dvořák, Přecechtěl, Piseta, Pudelka, Adamík, Valášek, Koza, Moravčík, Malina (Mikšík). Lubná B: Suchánek – Janov, Chýla, Beneš, Gremlica, Kovařík, Loučka, Dubina, Skácel, Veselý, Nykrmajer (Havlík, Tvrdý, Kroupa).

KVASICE B – TROUBKY 1:1 (0:1)

„V prvním poločase jsme předvedli nejhorší výkon v domácím utkání. Řada nepřesností na naší straně vyústila ve vedoucí branku hostů. Ve druhém poločase jsme přidali na bojovnosti, ale celková hra nebyla o moc lepší. Vytvořili jsme si pár šancí, které jsme ovšem neproměnili. Až minutu před koncem normální hrací doby vyrovnal Droběna z přímého kopu. S bodem jsme více jak spokojeni,“ přiznal vedoucí mužstva domácích Aleš Judas. Branky: 88. Droběna – 25. Lysko. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 100. Kvasice B: Belza – Droběna, Večerka (Dočkal), Gazda, Horsák, V. Pospíšil, Smoček, Musil, Bartoník (M. Pospíšil), Otýpka, Dohorák (Daněk). Troubky: L. Makový – Tesařík, Horák, Jenerál, Prachař, Štěpánek, Pergl, Špička, Rybák, Šprňa, Tesař (Savčák, Zubal, Lysko).