,,V zajímavé oboustranně útočné laděné partii se od začátku utkání šance střídaly na obou stranách. Nám se podařilo vstřelit první branku. Do vedení nás ve 12. minutě poslala Heckelová. Hosté ale o deset minut později Přikrylovou vyrovnali na 1:1. Ještě v prvním poločase nám v sedmatřicáté minutě vrátila jednobrankový náskok Chudárková. Bojovný Protivanov ovšem v osmasedmdesáté minutě Brožovičovou srovnal stav na 2:2. Poté měly velké příležitosti

,,Utkání jsme chtěly vyhrát. V prvním poločase se nám však nedařilo a domácí si vypracovali rozhodující dvoubrankový náskok. Do třicáté minuty jsme byly nedůsledné v osobních soubojích. Ve zbytku střetnutí se náš herní projev zlepšil. Vytvářely jsme si také slibné příležitosti, Holešov měl ale v bráně jistou gólmanu Kateřinu Pitnerovou, která svůj tým podržela“ konstatovala po zápase bezměrovská záložnice Zdeňka Jordová.

Holešovská obrana ovšem spolehlivě pokrývala útočnou snahu Bezměrova a i přes optickou převahu ve druhé půli hostující celek do koncovky nepouštěla.

Jeho kolektiv do střetnutí nastoupil s několika nedoléčenými hráčkami. ,,Proto bylo nutné častěji střídat, což brzdilo plynulost našich kombinačních akcí,“ prozradil Bednář.

