Kroměřížsko - Na programu je poslední kolo letošní sezony okresního přeboru fotbalistů. O postupu Admiry Hulín do I. B třídy je už delší dobu rozhodnuto.

Utkání Záhlinice - Admira Hulín. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

O záchranu se bude hrát v Záhlinicích a Počenicích. Lepší výchozí pozici mají Záhlinice, které nasbíraly o dva body víc než poslední Počenice a při vyrovnané bilanci ze vzájemných zápasů mají o 28 branek lepší skore.

Kolik týmů bude nakonec sestupovat z okresního přeboru, se rozhodne v zápasech divize (ohrožená Bystřice p. H.) a I. B třídy. V případě sestupu Bystřice p. H. do krajského přeboru bude ze tří skupin I. B třídy sestupovat celkem pět týmů. To znamená tři poslední týmy a dva horší na předposledních místech. Pokud se Bystřice p. H. zachrání, postihne sestup z I. B třídy jen čtyři mužstva ze tří skupin. V ohrožení jsou Slavkov p. H., Míškovice a Rusava. Sestup do okresního přeboru může postihnout maximálně jednoho z tohoto tria.

PRUSINOVICE (10) – KYSELOVICE (6)

Nelze věřit v žádné zázračné probuzení Kyselovic, vždyť venku vyhrály jen dva ze dvanácti zápasů. V dnešním utkání budou v roli favorita fotbalisté Prusinovic.

„Chceme zakončit sezonu vítězně. V posledním zápase už o nic nepůjde. Proto si přeji, aby se hrál dobrý fotbal bez nějakých problémů,“ říká Martin Novák, trenér Prusinovic.

„Pokusíme se v posledním utkání přerušit sérii utkání, ve kterých jsme nedokázali zvítězit. Sestavu promíchají hráči rezervy. Myslím si, že by se nám mohlo podařit, abychom udrželi šestou příčku“ říká kouč Kyselovic Vít Říkovský.

Vzájemná bilance: 3 – 1 – 3, 9:12

Série: Kyselovice 8× nevyhrály.

ZÁHLINICE (13) – NĚMČICE (4)

Němčice budou hrát tak, že když se bude dařit, tak vyhrají a když ne, tak se nikdo divit nebude. Domácí totiž hrají o jistotu záchrany. Hosté si půjdou zahrát fotbal, mohou hrát bezstarostně, a buď to vyjde, nebo nevyjde. Záhlinice budou doma pod obřím tlakem.

„Tlak na nás už byl v několika předchozích zápasech. Teď to nebude jiné. Bohužel se nám zranil Gallas, takže budeme zase o jednoho hráče oslabeni. Doufám, že se nám podaří zůstat po posledním kole před Počenicemi,“ říká kouč Záhlinic Ladislav Paštěka.

„Máme za sebou těžký zápas z minulého týdne proti první Admiře. Těžko se teď budou hráči motivovat proti třináctému. Předpokládám, že si tam pojedeme zahrát dobrý fotbal a vyhrajeme. Očekávám velkou bojovnost a agresivitu ze strany domácích, kteří hrají o hodně,“ říká kouč Němčic Martin Zaoral.

Vzájemná bilance: 2 – 2 – 3, 18:18

ADMIRA HULÍN (1) – ŽERANOVICE (8)

Admira si bude chtít už dnes udržet dlouhodobou domácí neporazitelnost. Před zápasem převezme pohár pro vítěze okresního přeboru. Už devět zápasů na hřištích soupeřů Žeranovice naplno nebodovaly. Na jaře získaly jen osm bodů, což je nejméně ze všech týmů okresního přeboru.

„Chceme odehrát poslední zápas důstojně a rozloučit se s okresním přeborem vítězstvím. Chceme si také napravit reputaci z nepovedeného zápasu v Němčicích. Hráčům určitě nebude chybět motivace. Předpokládám, že se přijde na utkání podívat hodně diváků,“ říká trenér Admiry Stanislav Dorazín.

„Samozřejmě nedáme domácím nic zadarmo, ale bude rozhodovat, v jaké sestavě do Hulína pojedeme. Máme několik hráčů zraněných, dalším už došly síly. Budeme se snažit bodovat, ale Admira je těžkým soupeřem. Domácí určitě nebudou chtít v posledním zápase prohrát,“ myslí si trenér Žeranovic Karel Klimek.

Vzájemná bilance: 6 – 1 – 4, 29:18

Série: Admira doma 17× neprohrála. Žeranovice venku 9× nevyhrály.

ZDOUNKY (7) – SKAŠTICE (3)

Blíž k vítězství mají asi hosté. Na Zdounky se jim daří a navíc domácí nedokázali vyhrát ani jedno z posledních pěti utkání. Skaštice nerozhodí ani první inkasovaná branka. V letošní sezoně obdržely Skaštice 11× první gól a přesto v pěti případech zvítězily. V této statistice není v okresní přeboru lepší mužstvo. Zápas se hraje už dnes.

„V zimní přípravě jsme Skaštice převálcovali, ale mistrovský zápas je o něčem jiném. Naši kluci se bojí velkých jmen v sestavě soupeře. Hráči jako Chorý nebo Lehkoživ pořád něco znamenají. Bývají to vyrovnané souboje, které rozhoduje obrovská zkušenost hráčů Skaštic. Jedna inkasovaná branka s takovým týmem nic neudělá,“ je přesvědčen trenér Zdounek Vladimír Andrýsek.

„Oba týmy mohou hrát uvolněně. Očekávám pěkný fotbal, i když naše mužstvo je citelně oslabené řadou zraněných hráčů. Nevím kdo nastoupí, protože ve stejnou dobu hrají i naši dorostenci. Doufám, že si dobře zahrajeme a diváci se budou bavit,“ přeje si trenér Skaštic Ivo Frýdl.

Vzájemná bilance: 0 – 0 – 3, 5:11

Série: Zdounky 5× nevyhrály.

ROŠTĚNÍ (12) – MRLÍNEK (9)

V předchozích třech vzájemných zápasech Roštění doma vždy vyhrálo při skore 10:0. Zápasy se hrály ještě v rámci I. B třídy. Dvanáct jarních zápasů, osm výher, jedna remíza a tři porážky. Takhle se rozparádil ve druhé polovině soutěže podceňovaný poslední tým po podzimu. Mrlínek hodně překvapil v minulém kole, když jako druhý dokázal na jaře obrat o body Martinice po remíze 2:2. Utkání má výkop už dnes ve 14.15 hodin.

„Jsme doma, takže bychom měli potvrdit dobrou jarní formu. Chceme rozhodně zakončit sezonu ziskem tří bodů. Byla by škoda, kdyby se nám to nepovedlo,“ myslí si trenér Roštění Petr Paštěka.

„Domácí budou chtít určitě bodovat. Nám se jaro moc nepovedlo a chceme to napravit alespoň v tomto posledním zápase. Rozhodně si jedeme pro body. V případě prohry bychom totiž mohli spadnout až na jedenácté místo, a to rozhodně nechceme. Tým by měl být kompletní,“ dodal trenér Mrlínku Martin Mikulík.

Vzájemná bilance: 4 – 0 – 3, 18:13

Série: Roštění doma 4× vyhrálo. Mrlínek 7× nevyhrál.

MARTINICE (2) – TUČAPY (11)

Tučapy se v minulém kole zachránily, a tak s čistou hlavou mohou pomýšlet na třetí výhru na hřišti soupeře v letošním ročníku. Favoritem budou však rozhodně domácí, kteří na vlastním trávníku v této sezoně jen jednou prohráli.

„Pro oba týmy by to mělo být loučení se sezonou v přátelském duchu. Jsem zklamaný, že utkání bude pískat pan Hušek, kterého jsme vetovali. Tomu nerozumím. Chtěli jsme sezonu dohrát v klidu, ale teď mám obavy, zda to tak opravdu dopadne, protože pan Hušek pískat neumí,“ řekl trenér Martinic Ladislav Fischer.

„Venku se nám nedaří, ale hlavní je, že jsme zachránění. Zkusíme si zahrát fotbal. Martinice jsou silný soupeř, takže kdybychom si odvezli bod, tak budeme spokojení,“ přiznal trenér Tučap Libor Adámek.

Vzájemná bilance: 4 – 2 – 3, 16:15

Série: Martinice doma 9× vyhrály.

POČENICE (14) – CHVALČOV (5)

Počenice se chtějí zachránit a k tomu potřebují vyhrát doma s Chvalčovem. Když se jim to povede, budou závislé na tom, zda Němčice porazí Záhlinice. Hodně bude záležet na týmu Chvalčova, jak se k utkání postaví. Hosté venku nevyhráli v posledních pěti zápasech.

„Po celou sezonu nás naši příznivci hodně podporovali. Chtěli si okresní přebor užít. Doufám, že v tomto utkání potvrdíme, že doma moc bodů neztrácíme. Vítězství by bylo pro naše diváky největším dárkem. Kdybychom měli sestoupit, tak ať tuto soutěž zakončíme důstojně. Chceme vyhrát a víme, že teoretická šance na záchranu ještě existuje. Budeme bojovat,“ slibuje trenér Počenic Josef Hrušák.

„Bude pro mě poslední zápas na lavičce Chvalčova. Tak jsme byli domluveni s funkcionáři už před začátkem sezony. Navíc se budou s aktivní kariérou loučit i někteří hráči. Pro nás to bude zápas, který si chceme co nejvíc užít a zahrát si dobrý fotbal. Pokud vyhrajeme, tak to bude perfektní rozlučka,“ dodal trenér Chvalčova Bohuslav Polášek.

Vzájemná bilance: 0 – 0 – 1, 1:4

Série: Počenice 5× nevyhrály. Chvalčov venku 5× nevyhrál.