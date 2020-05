ROZHOVOR/ Ve Spartaku strávil deset let. Za tu dobu poznal v klubu spoustu spoluhráčů i lidí, ze kterých se postupně stali kamarádi. Hlavně díky výsledkům a skvělé partě nedá Roman Číhal na angažmá v Hulíně dopustit.

Fotbalista Roman Číhal dává s kamarády dohromady tým, který bude hrát za Spartak Hulín. | Foto: facebook Romana Číhala

Nyní se někdejší opora Hanáků vrací zpět, aby společně s Michalem Dundou obnovili tým dospělých. „Hlavním cílem je klub nastartovat, odrazit se ze dna a zapracovat do mužstva mladé nadějné kluky z místního dorostu a co je hlavní, mít s fotbalu radost. Jak to bude dál, už záleží na mnoha okolnostech,“ říká v rozhovoru pro Deník dvaatřicetiletý Číhal, který prošel mládeží ve Zlíně a v minulosti nosil také dres Bystřice pod Hostýnem, Holešova nebo Kozlovic.