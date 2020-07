„Pokud by k tomu došlo, nebránili bychom se tomu. Myslíme si, že kádr fakt máme posílený, než abychom hráli někde střed tabulky. Chceme hrát nahoře, ale balon je kulatý. Zraní se dva chlapi a budeme rádi, že hrajeme I. B třídu,“ glosoval situaci sekretář Chropyně Aleš Polášek.

Ovšem pro odvážné plány má i pádné argumenty.

„Máme celkem tři posily, z nich jeden hráč je už starší, druhý v produktivním věku. Útočník je z krajského přeboru a střední záložník s ligovými zkušenostmi. Posílili jsme do kvality, není to jen o tom, že jsme vzali kus na doplnění kádru,“ pochvaluje si.

„Jména bych zatím nerad prozrazoval,“ omlouval se s úsměvem.

Jedno jméno však zaujalo už na podzim. Chropyni rozhodoval zápasy Tomáš Josl, bývalý útočník polského Ruchu Chorzzów, Rapidu Bukurešť nebo indického NorthEast United FC zavedl v kabině pevný řád.

„Dá se říct, že to tam srovnal do latě,“ uznal Polášek na adresu rodáka z Přerova, jenž prošel ligovou Jihlavou a Žižkovem. V našem regionu oblékal dresy Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže, či naposledy Hulína.

„Byl to náš rozdílový hráč. Hodně věcí kluci před jeho příchodem neakceptovali, chyběla tréninková morálka. S jeho příchodem se zkvalitnily tréninky, herní rozdíl byl vidět. Pořádně jsme začali po delší době trénovat. Kluci si sedli a vyříkali si to. Tomáš nás posílil jak hráčsky, tak i nastavením tréninků. Vycházelo to z fyzické přípravy, která byla delší období zanedbaná,“ všiml si rozdílů Polášek.

Během sedmi odehraných zápasů nastřílel za Chropyni pět gólů, prodal své zkušenosti i přehled.

„Ty jdou na něm vidět. Ale musí hrát jednoduše. Nesmí to brát tak, že kdysi někde hrával a teď je v I. B třídě a půjde to samo,“ upozorňuje Polášek.

„V zimní přípravě naskakoval na chvilku, ale když tam vlezl, nedával tomu všechno. Bylo to znát, byl z toho paskvil. I na hřišti je pro nás velkým přínosem, ale musí to brát na sto procent. Nesmí mluvit a hádat se se soupeřem. On je také živel, takže pokud se soustředí jen na hru, je přínosem. Pokud se rozptyluje okolními vlivy, i na něm jde vidět, že výkon není adekvátní,“ vypozoroval funkcionář klubu z pětitisícového města na Kroměřížsku.

Divize, pak I.B třída

V letech 2002 až 2017 s roční pauzou hrál nejvyšší krajskou soutěž a na přelomu devadesátých let dokonce i divizi (1997 až 2002). Jenže po sestupu v roce 2018 podal přihlášku jen do I. B třídy.

„Doufáme, že se nadcházející sezona odehraje a budeme čeřit vody na vyšších příčkách, než jsme byli za poslední dobu zvyklí,“ věří Polášek, který po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru už zároveň počítá se vším.

„Možné je všechno, počty nakažených zase narostly. Nikdo neví, co bude. Na zápasy v našich soutěžích chodí padesát až sto lidí, takže snad žádné další omezení nebudou. Pokud je ale někdo nařídí, to neovlivníme,“ krčí rameny Polášek.

Na rozdíl od jiných klubů Chropyně zatím pouze trénovala bez přípravných zápasů, které odehraje po startu letní přípravy v polovině července.

„Trenér přípravné zápasy nechtěl, nyní odehrajeme tři utkání a pohár. Kluci chodí trénovat dvakrát týdně. Jakmile se obnovily možnosti tréninku, chodí trénovat dle svých možností. Nemáme žádnou mezeru, připravujeme se už od dubna,“ informoval Polášek.