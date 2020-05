„Sám jsem se rozhodl z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění předat žezlo mladým. Byl jsem mile překvapen, jak vše šlo rychle, jak se kluci k situaci postavili čelem,“ netají se 59letý bývalý úspěšný ligový fotbalista z Valašska.

Do čela klubu se tak postavil Martin Šimák, místopředsedou se stal jeho dlouhodobý hráč a ikona Josef Mikula.

„Nový výbor tvoří bývalí hráči, čímž je daná jasná strategie. Ruku na srdce, není moc moderní dělat něco zadarmo. Ve výkonnostním fotbale to ale jinak nejde,“ poznamenal.

Úplně z klubu ale Kučera neodchází. Stále je připraven novému vedení podat pomocnou ruku a v neposlední řadě naplnit téměř milionový klubový rozpočet.

„Dál se budu podílet na spolufinancování fotbalu na Karlovicku a pomáhat při shánění tolik potřebných financí, což zejména nyní bude velmi složité,“ uvědomuje si.

Jeho rozhodnutí přitom nemělo nic společného s aktuálním zimním postavením týmu v krajském přeboru.

„Že jsme byli po podzimu předposlední, to nás sice všechny mrzelo, ale hlavně jsme to řešili. Kádr totiž byl kvalitní, jen potřeboval oživit a vyčistit v něm ovzduší. Jsem přesvědčen, že i kdyby se na jaře normálně hrálo, v klidu bychom se zachránili, máme na střed tabulky. Velkým Karlovicím a Karolince totiž krajský přebor sluší, prakticky třicet let s dvěma divizními přestávkami jej hraje s vlastními odchovanci. To je správná cesta,“ připomněl Kučera.

Jak bude vypadat nejen nižší výkonnostní kopaná, si přitom predikovat nedovolí. Stejně jako většina je optimista, ale nyní před celým světem stojí velký protivník.

„Doba je složitá, ale fotbal a radost z něj nám pomáhá,“ dodal Dalibor Kučera.