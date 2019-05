VLKOŠ – BRUMOV 1:2 (1:0)

,,V prvním poločase to bylo velké trápení. Hráčky Vlkoše důrazně napadaly naší rozehrávku. Byli jsme nepřesní v koncovce. Po zásluze jsme proto od jednačtyřicáté minuty po trefě Lugrové prohrávali 0:1,“ zavzpomínal na první polovinu střetnutí trenér Brumovjanek Jaroslav Maňas.

Po změně stran se obraz hry změnil. Valašky už byly útočnějším týmem. ,,Domácí sice až do konce duelu důsledně bránili. Nám se ale podařilo utkání otočit. V 67. minutě kapitánka Škrabolová přímo z rohu vyrovnala na 1:1 a o vítězný gól se postarala v osmasedmdesáté minutě ranou ze šestnácti metrů k tyči Bednářová,“ oddechl si Maňas.

Branky Brumova: Škrabolová, Bednářová.

Brumov: Lada Mačková – Tománková, Juřenčáková, Lysáková, Lišková, Machů, Škrabolová, Kořénková, Pavla Jeřábková, Hamalčíková, Bednářová. Střídala: Raková.

DRŽOVICE – FASTAV ZLÍN 0:2 (0:2)

,,Proti posílenému domácímu týmu to byl těžký zápas. Houževnaté Držovice nám nedaly nic zadarmo. Naštěstí jsme do jednadvacáté minuty dali po střelách Zeťkové a Rozsypalové dva góly. Ve zbytku střetnutí jsme se soustředili hlavně na ubránění dvoubrankového náskoku. Ovšem ani ve druhé pětačtyřicetiminutovce to nebyla jednoduchá práce. Celek z Prostějovska pořád myslel na remízu a chvílemi nás dostával pod tlak. Nicméně my jsme naše vedení mohli několikrát navýšit. Třikrát jsme nastřelili břevno a dvakrát jsme orazítkovali tyčku gólmany Frömmlové. Sólovou akci navíc neproměnila Janíková,“ hodnotil duel na hřišti osmého družstva tabulky vůdce lavičky zlínského Fastavu Karel Dolina.

Branky Zlína: Zeťková, Rozsypalová.

Fastav Zlín: Matlachová – Janíková, Vlčková, Zeťková, Vyvlečková, Rozsypalová, Uhlířová, Hrubá, Jakešová, Strachoňová, Hájková. Střídaly: Jana Molová, Žalková, Mikuláštiková, Buchtová.

UHERSKÝ BROD – BŘEZNICE 0:1 (0:0)

,,V souboji dvou sousedů v tabulce to mělo z obou stran k pohlednému fotbalu daleko. Hráčkám nelze upřít snahu. Ale byla to spíš nakopávaná. Kvalita hry byla velmi nízká,“ tvrdí domácí kouč Zdeněk Šebesta.

,,Prvních pětačtyřicet minut byli hosté lepší, a proto za čisté konto musíme poděkovat brankářce Hladíkové. Ta byla společně s Lenkou Kučerovo nejlepší hráčkou našeho družstva,“ podotkl ještě Šebesta

,,V první půli jsme byly útočnějším družstvem a v zápase jsme měly převahu. Domácí tým jsme téměř nepustily na naši polovinu hřiště. Branky jsme se však nedočkaly. Dvakrát jsme ale nastřelily břevno. Po přestávce už se hra vyrovnala. A také Uherský Brod byl několikrát nebezpečný v ofenzívě. Z utkání jsme ale nakonec vytěžily tři body. O vítězný gól se postarala ve dvaaosmdesáté minutě po dorážce Chudárková,“ hodnotila vítězné střetnutí obránkyně Březnice Veronika Kozmíková.

Branka: Chudárková.

Uherský Brod: Hladíková – Kročilová, Natálie Vrábelová, Lenka Kučerová, Vidová, Eliášová, Oharková, Chovancová, Urichová, Šmilauerová, Kovaříková. Střídaly: Dvořáková, Uhrová, Polanská.

Březnice: Malotová – Vavrušová, Kozmíková, Huťková, Adamíková, Cibiková, Kalivodová, Marková, Bukovjanová, Chudárková, Vaculíková. Střídaly: Šišková, Kubíčková, Michalíková, Monika Zábojníková.

VSETÍN SI PŘIVEZL CENNOU REMÍZU Z PŮDY BANÍKU OSTRAVA

Vsetín – Cennou remízu z půdy lídra Moravskoslezské ligy žen si v neděli přivezly fotbalistky Vsetína. V tabulce si tak upevnily pobyt na třetím místě. V dalším utkání se v posledním zápase sezony Valašky představí na domácím hřišti. V neděli se utkají s Vítkovicemi. Duel na stadionu v Tyršově ulici začíná v 15 hodin.

Vsetín na ostravském hříšti remízoval 2:2. ,,Byl to jeden z našich nepovedenějších zápasů v jarní části sezony. Celé družstvo podalo výborný výkon. Holky od začátku do konce utkání bojovaly. Hráčky nevypustily žádný souboj a odměnou jim byla plichta se silným soupeřem,“ chválil celý tým vsetínský trenér Martin Pavlát.

Zápas hraný ve velkém horku na hřišti v Markvartovicích měl velmi dobrou úroveň. Oba celky se nebály útočit, a proto byla k vidění spousta pohledných akcí.

Skóre otevřela v jednadvacáté minutě domácí Musialová. Ale hned záhy o minutu později po ráně z dálky vyrovnala Nela Ševčíková na 1:1. Těsně před přestávkou poslala po další střele z 20 metrů Vsetín do vedení Rýdlová. Ostrava srovnala stav na 2:2 v třiašedesáté minutě Kütnerovou z penalty.

,,Byla to spravedlivá remíza,“ tvrdí Pavlát.

Ten je s dělbou bodů spokojený. ,,Utkání se nám povedlo. Dařily se nám dlouhé nakopávané balóny. Ve středu hřiště jsme vyhrávali spoustu osobníc soubojů,“ potěšil dobrý výsledek na severu Moravy kouče Vsetína.

4. kolo nadstavbové části MSLŽ 2018-2019:

BANÍK OSTRAVA – FC VSETÍN 2:2 (1:2)

Branky Vsetína: Nela Ševčíková, Rýdlová.

Vsetín: Jašková – Konečná, Zemánková, Randuchová, Lišková, Petra Ševčíková, Rýdlová, Kocurková, Mikešová, Skramuská, Nela Ševčíková. Střídaly: Hrazdilová, Ondrůšková.

BRUMOV BUDE SÁZET NA BREJKY. HOLEŠOVSKÉ HOLKY MOŽNÁ NASTOUPÍ BEZ PAVLY ŠIBLOVÉ

Brumov – Důležitý zápas v Moravskoslezské fotbalové divizi žen se bude hrát v sobotu v Brumově. Valašky v něm na umělé trávě v brumovském fotbalovém areálu přivítají v přímém souboji o první místo v soutěži celek Holešovských holek. Utkání začíná ve 14 hodin. Pokud ho Brumov vyhraje, tak už může slavit zisk titulu.

,,V utkání bude důležité, aby nás podržela brankářka a abychom Holešovským holkám nenechávali ve středu hřiště moc prostoru na rozehrávku,“ ví domácí kouč Jaroslav Maňas.

Jeho tým taktiku postaví na pozorném bránění. ,,Se silným soupeřem budeme spoléhat hlavně na brejky,“ plánuje vůdce lavičky Brumova.

,,Valašky ve většině zápasů předvádí nátlakový fotbal. To nám ale vyhovuje. Musíme si však dávat pozor na začátek střetnutí. Klíčové totiž bude, kdo v duelu vstřelí první gól,“ nabádá svoje svěřenkyně k obezřetnosti hlavní holešovský trenér Slavomír Bednář starší.

Ten ale do souboje jara půjde s hodně oslabenou sestavou. ,,O startu naší nejlepší hráčky Pavly Šiblové a důrazné Veroniky Brázdilové se rozhodne až těsně před utkáním,“ prozradil Bednář starší.