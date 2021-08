„Trenér mi nabídl volno ještě druhý den po svatbě, ale už jsem chtěl jít do tréninku,“ povídal čerstvý novomanžel.

Ženil jste se docela neobvykle v rozehrané sezoně. Jiný termín nebyl?

Už jsme svatbu o rok odložili. Další termín jsme měli po sezoně 1. 6. ale kvůli covidu jsme museli svatbu znovu odložit. Třeba můj táta byl zrovna ve Vietnamu a nemohl se dostat zpět, byl tam tvrdý lockdown.

Do Slovácka jste tedy šel s tím, že jste trenérovi oznámil, že v úterý 10. 8. se budete ženit?

Přesně tak to je, když to tak řeknu, tak už ve dveřích jsem hlásil, že 10. 8. se žením. Trenér to vzal v pohodě. Dokonce mi nabídl, ať přijedu až dva dny po svatbě, ale nechtěl jsem se z tréninku nijak omlouvat.

Jaká byla svatba?

Byla to taková menší svatba, kousek od Kutné Hory. Byla tam nejbližší rodina a kamarádi. Když to tak počítám, tak tam bylo pětašedesát dospělých lidí.

Měl jste v hlavě svatbu už v nedělním zápase proti Plzni?

O tom jsem vůbec nepřemýšlel, jenom jsem to den před zápasem připomínal trenérovi. V zápase vůbec, jen po zápase jsem si říkal, že bylo vtipné, pokud bych dostal kopačkou do hlavy. Kdybych měl nějakou jizvu na hlavě, to by žena asi nebyla nadšená.

V uplynulém kole jste zachránil Slovácko od výraznější prohry. Jak jste si v Plzni zachytal?

Jo, tak musím říct, že co se týká chytání, tak jsem se nenudil. Znám sílu Viktorky, tak mě to úplně nepřekvapilo. Myslím si, že zápas ovlivnila červená karta, šli jsme brzy do deseti. Pak je to v Plzni víc jako složité.

Pamatujete na podobný zápas, ve kterém jste byl v takové permanenci?

Když to mám takto z hlavy vystřelit, tak za Liberec na Slavii, a také proti Červené Hvězdě Bělehrad, tam jsem dostal pět branek.

Kam řadíte v letošním ročníku Plzeň? Bude patřit do první trojky?

Určitě budou nahoře, také bude záležet, jak daleko se dostanou v pohárové Evropě. V minulém ročníku Plzeň brzy vypadla, hráčům to srazilo sebevědomí. Když ustojí Evropu, tak budou hrát nahoře. Nevím, jestli v první trojce, tam řadím Slovácko. Řekl bych, že budou do první pětky.

Řadíte Slovácko do první trojky?

Tým má obrovskou kvalitu, hlavně v defenzivě, tak jsou zkušení borci. Spolupráci si nemůžu vynachválit. Už schází jenom zabiják do vápna. Musím říct, že zatím angažmá ve Slovácku předčilo moje očekávání.

Chytal jste v pražském Vltavínu, Vlašimi a Liberci. Uherské Hradiště je tak vaše nejvzdálenější angažmá…

Je to tak. Na Moravě jsem ještě nebyl, ale myslím si, že si to s manželkou tady zamilujeme.

Už jste se v Hradišti s rodinou usadili? Už bydlíte?

Bydlíme v Uherském Brodě. Máme psa, malého synka, tak jsme chtěli menší domek nebo něco podobného a v Uherském Brodě byla zrovna jedna řadovka volná. Pan majitel mi vyšel maximálně vstříc.

Uherský Brod je takové město do kopce …

Bydleli jsme v Liberci, ten je ještě víc do kopce (směje se).

Vzpomněl jste váš bývalý klub, Slovácko tam docela překvapivě vyhrálo. Čekal jste to?Jsem hlavně rád. Přál bych si skončit v tabulce před Libercem, ne z nějakého osobního hlediska nebo z ješitnosti, ale ze sportovního hlediska. Ideální být po sezoně první a Liberec druhý.

Překvapilo vás něco na Slovácku?

Už jsem o tom mluvil, překvapila mě fotbalová kvalita. Předtím jsem to tak nevnímal, teď se o tom přesvědčuji i na tréninku. Co se týká nefotbalového života, tak bych řekl, že jsou tady všichni usměvavý a panuje tu taková rodinná atmosféra.

V neděli vás čeká nováček z Hradce Králové. Jaký to bude zápas?

Těžký. Viděl jsem jejich utkání proti Liberci. Docela mě překvapilo, jakým stylem se prezentují. Hrají dobrý fotbal. Myslím, si, že je pro ně trošku zklamání, že zatím nevyhráli.