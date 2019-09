„Chyběla nám hlavně rychlost směrem dopředu. Všechno bylo hrozně pomalé. Středoví hráči brzdili akce. Není to však pouze o jednom hráči, ale o dalších třech, čtyřech lidech, kteří mají na starost útočnou fázi. Musíme si s tím příště poradit daleko lépe,“ říká trenér Hanáků Bronislav Červenka.

Rozjetý nováček z Blanska sice doma ještě neztratil ani bod, venku ale zatím sbírá remízy. Kroměřížští fotbalisté si na lídra třetí ligy věřili, k pořádnému zakončení se ale za devadesát minut nedostali.

„Na těžkém a mokrém terénu se hrál bojovný zápas bez šancí. Bylo to oboustranně hodně upracované. Soupeř byl kvalitní, kompaktní. Dobře si hlídal obrannou fázi. My jsme se přes ní těžko prosazovali, na druhé straně v defenzivě jsme si to taky pohlídali,“ uvedl Červenka.

Ani jeden z týmů neměl výrazně navrch, diváci na Hané tak viděl spíše taktickou bitvu, kterou občas přerušil faul nebo nějaká standardní situace.

„Hosté měli pár brejků a střel, které nevyřešili dobře. My jsme taky občas šli do otevřené obrany, ale pokaždé nás zradila nepřesná finální přihrávka nebo centr. Do šestnáctky soupeře jsme se téměř nedostali,“ přiznal domácí kouč.

Branky nepřinesly ani střídání či změny v sestavě. „Bylo to utkání o jednom gólu. Nikdo ale neudělal hrubou chybu, takže to skončilo bez branek,“ dodal Červenka.

Jeho tým je po sedmi odehraných kolech osmý a příští sobotu se představí ve Vyškově.

Fortuna MSFL, 6. kolo -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – FK Blansko 0:0

Rozhodčí: Vostřejž – Vejtasa, Černý (Prokeš)

Žlutá karta: Sedlo (Blansko)

Diváci: 140

Kroměříž: Kofroň – Šmerda, Zavadil, Hloch, Jeleček – Cupák, Mlčoch (60. Marchuk), Machálek (74. Pančochář), Matoušek, Fládr (46. Chytil) – Kovář. Trenér. Červenka.

Blansko: Doležal - Ilko (77. Minx), Huška, Štrbák, Sedlo - Buchta - Žák (64. Přerovský), Kopičár (88. Paděra), Šulek, Urbančok (46. Schwendt) - Štrombach (71. Tulaydan). Trenér: Zbořil.