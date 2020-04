Zdeněk Zeman zná italský fotbal velmi dobře. Vždyť se v něm na trenérských pozicích pohybuje už bezmála čtyři desítky let. Ve svém profesním životopise má takové adresy jako Lazio, Parmu, Neapol nebo AS Řím. Naposledy působil před dvěma lety na lavičce Pescary, ale kopanou na Apeninském poloostrově stále bedlivě sleduje.

A to i v současné době koronavirové pandemie, která právě italské fotbalové soutěže výrazně postihla. Řada hráčů, ale i funkcionářů se nakazila, fotbal už se v Itáii řadu týdnů nehraje. Nyní se ale kopaná pomalu probouzí k životu a mluví se o pokračování Serie A. S tím ale Zeman nesouhlasí.

"Nemyslím si, že jsou ty správné podmínky pro fotbal," uvedl pro italskou rozhlasovou stanici Radio Kiss Kiss. "Virus způsobil hodně škod a bude v tom pokračuje," varuje zkušený trenér před podceněním situace. "Zdraví lidí je nejdůležitější, peníze až v další řadě," věnuje se i finanční stránce, která řadu klubů kvůli přerušení soutěží trápí.

Dvaasedmdesátiletý trenér má jasno i v tom, jak by se mělo postupovat v případě, že by ročník byl předčasně ukončen. "Titul by neměl být přidělen," myslí si. Nejvyšší italskou soutěž vede po neúplném šestadvacátém kole Juventus Turín o jediný bod před Laziem Řím.

O osudu letošní fotbalové sezony v Itálii se teprve bude rozhodovat, každopádně Evropská fotbalová unie (UEFA) vyzvala jednotlivé evropské asociace, aby se pokusily domácí ligové soutěže dohrát, pokud to pandemie koronaviru jen trochu dovolí.