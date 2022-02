Omezení platí do pátku 23:59. Od soboty může být stadion vyprodaný z poloviny.

Funkcionáři proto žádali o výjimku. "Vyvinuli jsme enormní snahu," konstatovali.

GLOSA: Lež, či spravedlnost? Kauza Mosquera (ne)má skončit jako kauza Kúdela

Logická snaha. Šlo o atmosféru a výhodu domácího "kotle", o vytvoření náskoku před odvetou na horké půdě v Bělehradu.

A nejen to, sparťanský pokladník by vybral minimálně pět milionů korun, kdyby se zaplnilo deset tisíc míst (to by se zaplnilo).

Místa jsou…

Na černém trhu (u nechvalně známého prodejce Viagogo) je vstupenka k dostání. Za šest tisíc korun.

Sparťanské úsilí v úterý podpořil někdejší politik, manažer a současný šéf rivala Jaroslav Tvrdík. "Hrajeme o důležité body do koeficientu UEFA, který ovlivní náš profesionální fotbal v příštích letech. Držíme palce, ať zvítězí zdravý rozum," vzkázal slávistický boss.

Ne, zdravý rozum nezvítězil. Slaví úřední šiml, hloupost a ego pár jedinců.

V době projednávání rozpočtu je sport pro politiky na vedlejší koleji. Naprosto v pořádku, budoucnost státu a nás všech má samozřejmě větší význam než nějaký fotbal.

Ale proč musela jednu docela bezvýznamnou výjimku řešit vláda, když na to zrovna neměla čas?

Padouch, nebo hrdina? Okresní přebor nabídl vtipný roadtrip, senzaci i bažinu

Petr Fiala a Vlastimil Válek se chovají jako bývalý premiér Andrej Babiš. Taky chtějí řešit všechno.

V noci ze středy na čtvrtek, po martyriu kolem rozpočtu, oznámili, že výjimka pro Spartu nebude.

OK. Jak myslíte. Kopli jste si do fotbalového národu. Těžko to vysvětlíte. Těžko to obhájíte. Za těch 27 hodin, které uběhnou od čtvrtečního výkopu do začátku jiných pravidel, se přece situace nikterak nezmění.

Na závěr malá poznámka a jedno upozornění: pánové úředníci, pánové politici, alespoň jednu skutečnost byste mohli napravit.

Vytvořte pro sport svou záložku. V aktuálních opatřeních na covid portálu totiž chybí. Informace o platných omezeních ve sportu najde občan po marném hledání pod kulturou. Sport dokonce ani nemá svůj nadpis. Noticka je zahrnuta do kapitoly "Omezení koncertů, představení v divadlech atd."

Zmatečné. Hloupé…