Jak dlouho jste se nechal k natáčení přemlouvat?

Abych řekl pravdu, tak jsem o tom dlouho ani nevěděl. Petr nastoupil krátce po mém příchodu jako tiskový mluvčí, často jsme spolupracovali a brzy se skamarádili. Zeptal se mě, jestli by mi nevadilo, aby točil, já řekl, že ne, a pak už tomu nevěnoval pozornost. Odpověděl jsem na otázky a o minutu později jsem už řešil v hlavě jiné věci.

Takže jste nevěděl, že s vámi točí?

Rozhovorů dáváte jako fotbalový trenér spoustu, nespojoval jsem si to s tím dokumentem. Až jednou mi dal mikrofon před utkáním a poté i během něj, aby měl předzápasové a zápasové záběry se zvukem… Když jsme pak dotáčeli záběry v Pardubicích na zimním stadionu, uvědomil jsem si, že rozsah bude zřejmě větší.

Nekrotil jste se podvědomě, když jste měl během duelu mikrofon?

Předpokládám, že kdyby tam bylo něco, co by přesahovalo míru vysílatelnosti, tak by to vystříhal. (usmívá se) Ale co jsem viděl, žádné takové věci nebyly.

Takové natáčení předzápasové přípravy může obsahovat řadu tajných informací…

V přípravě, během tréninku, kdokoliv mohl přijít a zeptat se na cokoliv. Nikdy jsem nedržel žádná tajemství. Ať už jde o tréninkovou jednotku, celý proces, cvičení, intervaly, taktiku. Stejně, když dva dělají totéž, není to totéž.

Bude pro vás složité podívat se na film o svém životě?

Asi budu v rozpacích. První co mě napadlo, bylo, jak o všem bude přemýšlet veřejnost. Zase Hašek, zase nějaká privilegia. Přitom to se mnou nemá nic společného, já za to nemůžu, že se někdo rozhodl o mně natočit film. (směje se) Petr už o dvou trenérech točil, baví ho to, měl pod nosem třetího, tak to udělal.

Bude se snímek veřejnosti líbit?

Byl bych rád. Chtě nechtě je moje jméno spojováno s kauzou syna Martina častěji, než by se mi líbilo. A do toho najednou přijde film, to zase budu komentovaný…

Jak nyní trávíte trenérské volno?

Člověk může jen čekat a čekat. Doba není veselá. Nikdo nedokáže přesně říct, jak dlouho bude koronavirová krize trvat, ať už u nás nebo ve světě. Ekonomické a hospodářské dopady budou ohromné. Jsem přesvědčen, že sport nečeká dobrá doba. Navíc jsem momentálně nezaměstnaný trenér, tak určitě neskáču radostí, jak je parádní být doma.

Věříte, že jarní sezona ještě začne?

Tohle tipování je jako vaření z vody. Řeknu to takto, budu opravdu šťastný, když se 1. července začnou kluby připravovat na novou sezonu. Takhle to teď cítím, za 14 dnů bych třeba odpovídal jinak. Ligové dohrávky nebo Euro mě nezajímají, ty beru za vyřešené. Jak říkám, budu šťastný, když bude fotbal i na-dále bez problémů existovat a kluby se budou v klidu připravovat na nový ročník.

Já, trenér. Jak vznikal film o Martinu Haškovi



Nejprve Jaroslav Hřebík, po něm David Vavruška a nyní je řada na Martinu Haškovi. V Česku vznikl dokumentární film „Já, trenér“, který je věnován právě bývalému kouči Sparty či Bohemians. „Už jsem za sebou měl dva filmy o fotbalových trenérech a kolega novinář Jan Pikous se mě asi před dvěma lety ptal, kdo bude třetí,“ vysvětluje autor Petr Tomášek. „Zrovna jsem čerstvě nastoupil jako tiskový mluvčí do Bohemky, tak se přímo nabízelo, že bych mohl natočit dokument o Martinu Haškovi, který klokany trénoval,“ pokračuje Tomášek.



Oba si prý lidsky padli do noty. Nebylo proto těžké trenéra přemluvit. „Martin byl vždy vstřícný téměř pro jakoukoli spolupráci s mediálním světem. Možná ale netušil, že pak hlavní natáčení dokumentu zabere několik dní,“ usmívá se Tomášek.



Jak bylo řečeno, za sebou má natáčení s trenéry Hřebíkem a Vavruškou. „S oběma se pracovalo výborně. Mají smysl pro humor, a to se pak vždy lépe spolupracuje,“ vypráví. „S panem Hřebíkem by se dalo o fotbale bavit desítky hodin, bylo vidět, že hře jako takové opravdu rozumí. S panem Vavruškou to překvapivě nebylo tolik o sportu, ale spíš o přístupu k životu. Asi jako většina lidí jsem ho měl za křiklouna, ale najednou jsem se bavil s rozumným člověkem se zajímavými názory,“ zdůrazňuje.



Oba snímky můžete zhlédnout na YouTube kanále Petra Tomáška. „Stratég Hřebík i Proměna bouřliváka jsou tam k vidění zdarma. Stratéga zhlédlo téměř 50 tisíc lidí. Bouřlivák má jen něco málo přes 6 tisíc návštěv, přitom je to paradoxně film s velkým mimosportovním přesahem, který by mohl zaujmout širší spektrum publika,“ charakterizuje.



Dokument Já, trenér vznikal od května 2018 do listopadu 2019, nyní je ve střižně a čeká na svoji premiéru, která byla odložena kvůli koronavirové epidemii. „Hlavní rozhovor s Martinem nám zabral čtyři dny, jeden den jsme například strávili v jeho rodných Pardubicích, kde nám na zimním stadionu vyprávěl o tom, jak tam zamlada chodil fandit bratrovi Dominikovi,“ láká Tomášek.



Film jde rozdělit na dvě poloviny. První je taková životopisná, ve druhé půjde hlavně o působení v Bohemians, kde byl nejdříve hrdinou fanoušků po výhře nad Plzní 5:2, ale pak se zhoršily výkony i výsledky a situace se začala obracet. „Samozřejmě se věnujeme raritě, kdy měl v týmu hned dva syny. Zazní i pohled kapitána týmu Pepy Jindřiška,“ popisuje režisér.



Divák se taktéž může těšit na trenérův proslov před utkáním se Spartou. „A velice zábavné jsou záběry Martina z utkání na Baníku, kdy měl po celý zápas na sobě mikrofon,“ dodává se smíchem Tomášek.



Se svými kolegy věří, že film bude mít premiéru na konci května.