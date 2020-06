"Myslím si, že Patrik Schick dorůstá do hráče evropského formátu. Moc mu to přeji a přeji to našemu fotbalu, protože takových hráčů ve světě moc nemáme. Jsem rád, že se prosazuje v jedné z nejtěžších lig světa," řekl Koller na tiskové konferenci v Praze na Strahově, kde byl slavnostně uveden do Síně slávy českého fotbalu.

"Věřím, že jeho působení v Lipsku bude pokračovat, protože mu to tam svědčí. Je jedině dobře pro náš národní tým, že se takto naši hráči prosazují. Samozřejmě by bylo potřeba, aby takových hráčů bylo víc. Myslím, že by mohl být (můj) nástupce, ale samozřejmě to nebude záležet jenom na něm. Fotbal je týmová hra a bude k tomu jako útočník potřebovat podporu týmu," uvedl sedmačtyřicetiletý Koller.

Už dříve měl za to, že některý z útočníků jeho rekordní počet gólů v národním mužstvu překoná. "Nejdřív jsem myslel, že to bude Milan Baroš. Tomu to bohužel nevyšlo. Pak jsem myslel, že to budou další nadějní hráči jako třeba Venca Kadlec, který bohužel už s kariérou skončil. Teď na to má našlápnuto Schick," konstatoval bývalý hráč Sparty, Lokerenu, Anderlechtu, Dortmundu, Monaka, Norimberku, Samary a Cannes.

"Musí se sejít souhra okolností, protože to není jednoduché. Zápasů za národní tým moc není. Musíte mít hlavně výborný tým, spoluhráče, kteří vám budou připravovat šance. Pak se vám musí vyhýbat zranění a mít dobrou formu. V této generaci je to Schick, ale jestli to překoná, nikdo neví," prohlásil Koller, který zaznamenal 55 reprezentačních branek v 91 zápasech. Čtyřiadvacetiletý Schick, který v Lipsku hostuje do konce ročníku z AS Řím, jich v 22 utkáních nastřílel devět.

Další budoucností se nezabývá

Svou další budoucností se Koller výrazněji nezabývá. "Konkrétnější plán nemám, protože teď hodně pendluji mezi Francií a Českou republikou. Na stálejší zaměstnání to nevidím. Zatím mě baví takhle externě spolupracovat a mít svůj volný čas," vysvětlil vítěz české, belgické i německé ligy.

"Začal jsem externě spolupracovat s Borussií Dortmund, kdy jsme založili tým bývalých hráčů, se kterým jezdíme hrát zápasy většinou po Asii. Do toho každý z vyvolených hráčů jezdí i soukromě na charitativní a reklamní akce, že se třeba navštěvují akademie, které má Dortmund po celém světě, hlavně v Asii. Bohužel teď nám to přerušil koronavirus, ale doufám, že až se to uklidní, bude to zase pokračovat," řekl Koller.

Nadále hraje i okresní přebor za rodnou Smetanovu Lhotu. "Tam to bude na dlouho. To je taková moje srdeční záležitost. Na okresní přebor zatím stačím. Ve Smetanově Lhotě pokračuju a jedině tam hraju soutěžní zápasy ve fotbale. A pak hanspaulku nad 45 let, takové ty veteránské, to mě taky baví. A pak jiné sporty. Setkávám se s bývalými spoluhráči hlavně při hokeji, tenise. Jsme pořád všichni v kontaktu," uvedl Koller.

Je rád, že se situace kolem koronaviru pomalu uklidňuje. "Pro to moje pendlování to nebylo nic moc, bylo to trošku náročnější. Jsem rád, že už se to začíná uklidňovat a že se zase vracíme do normálu," konstatoval nejlepší střelec belgické ligy v dresu Lokerenu v sezoně 1998/99.