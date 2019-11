Liberec, pak skok do Itálie a návrat. Fotbalová kariéra Martina Graiciara teď pokračuje ve Spartě. Talentovaný hráč se během léta rozhodl pro odchod z Fiorentiny. Zklamání? Kdepak. „Je tu spokojenější,“ prozradila jeho maminka. „Hlavní je, aby co nejvíc hrál,“ dodal otec.

Martin Graiciar | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Nahlédněte do života dvacetiletého fotbalisty, který se vrátil do Česka. Hlavní důvod? „Šel jsem sem kvůli herní praxi, jelikož minulý rok jsem toho moc neodehrál,“ přiblížil Graiciar. Pro Spartu byl během letní přestávky šestou posilou, pod novým koučem Václavem Jílkem se tvořil nový tým. „Zdravá konkurence je téměř v každém týmu, myslím si, že to každý tým posouvá,“ uvedl.