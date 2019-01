Má cit na důležité trefy. Zlínský útočník Tomáš Poznar letos skóroval už třikrát a všechny góly byly vítězné. Devětadvacetiletý navrátilec z Plzně rozhodl duel s Opavou i derby na Slovácku, v sobotu se trefil také proti Příbrami.

Vytáhlý forvard se zavěsil do vzduchu po standardní situaci Argentince Podia. Hostující gólman Švenger byl u míče, který skončil v síti u zadní tyče, pozdě. „Čekal jsem ránu, že dostanu od Švengyho pecku. Tak jsem se zpevnil a než jsem se zorientoval, byl balon v síti,“ popsal rozhodující okamžik Poznar.

O čem po sobotním duelu 7. kola FORTUNA:LIGY také mluvil?



O utkání s Příbramí. „Před zápasem jsem říkal, že se musíme hlavně nachystat v hlavách. Na Slovácku jsme podali dobrý výkon a bylo hodně chvály na trenéra i na hráče. To k něčemu zavazuje, může přijít podcenění. Nepřišlo. Čekali jsme na první gól a jsem rád, že přišel tak brzy. To nás trošku zklidnilo. Pak jsme přidali druhý, třetí a bylo rozhodnuto.



O poločasové přestávce. „V kabině jsme se nabádali, abychom nepolevili a dál pokračovali v takovém výkonu, což se nám podařilo. Z naší strany to bylo pořád dobré. Škoda že jsme nepřidali ještě nějaký gól. Ale nemůžeme chtít všechno. Jsme rádi za 3:0. Obrana neinkasovala.“

O vítězné brance. „Za gól jsem rád. Byl sice trochu šťastný, ale je to odměna. Úplně takhle jsem nemířil.

Beauguel? Fantastický kluk

O soupeři. „Příbram to hodně vytahovala, hrála fotbal. A my jsme ta okénka využívali. Chtěli jsme hodně diktovat tempo hry. Nechtěli jsme nechat Matouška rozběhnout. Věděli jsme, že je rychlý a kvalitní. To se klukům v prvním poločase hodně dařilo.“



O Beauguelovi. „Já ho chválím vždycky, protože mi to s ním vyhovuje. Je to velice dobrý hráč a fantastický kluk. Líbí se mi jeho charakter, povaha. Kolikrát na něm vidím, že mi přeje víc než sobě. Jsem za něj hrozně rád. Ve Zlíně byl hodně zraněný. Teď jsou jeho výkony takové, že je na hrotu číslo jedna. Z jeho práce těžíme. Dneska dal dva góly. Chtěl jsem, aby dal i třetí. Tlačil jsem to tam, asi jsem neměl dávat takovou ránu.“

O zranění. „Po derby na Slovácku jsem měl velké problémy s třísly. Trenér nechtěl riskovat, proto mě střídal celkem brzy. Ale fyzioterapeutka Katka David mě dala dohromady, zná mé tělo dobře, takže to bylo v pohodě. Byly tam nějaké neduhy, ale v zápase jsem zranění necítil.“

Pokud polevíme, vrátí se nám to

O situaci v tabulce. „Musíme být dál nohama na zemi. Jsme strašně rádi, že máme před reprezentační přestávkou šestnáct bodů. Jsme čtvrtí a můžeme se v klidu připravit na další zápasy. Trenér Bílek několikrát říkal, že pokud polevíme, vrátí se nám to dvakrát. A to je pravda.“



O dalších zápasech. „Musíme pokračovat v tom, co je nastavené a co přináší úspěchy. Nesmíme usnout na vavřínech. Lidem se to líbí a nám taky. Máme z toho dobrý pocit. Hraje se skvěle. Některé individuální výkony jsou excelentní. Kluci rostou s každým zápasem. Naše pravá strana třeba dnes dominovala. Fungujeme jako tým. Paráda!