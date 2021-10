Kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem nesměli na Letnou přijít dospělí fanoušci, díky výjimce ale dorazilo 10.879 dětí od šesti do 14 let s doprovodem. Ty na Kamaru při každém kontaktu s míčem bučely.

"Pokud je to pravda a mířili na Glena, jsem extrémně zklamaný, ale ne překvapený," poznamenal Steven Gerrard po porážce 0:1. Přitom byl prý před zápasem ujištěný, že nic takového se na Letné nestane. "Nejen já, všichni na celém světě žádají větší a extrémnější tresty, pokud jde o rasismus. Je třeba to vymýtit," zdůraznil Gerrard. "Ale dokud mocnosti nebudou dělat více a nebudou to brát vážněji, budeme se těmito otázkami zabývat jetě dlouho.“

Jeno svěřenci v březnu v osmifinále Evropské ligy remizovali v Edenu se Slavií 1:1, doma jí ale podlehli 0:2 a vypadli. Odvetu ve skotské metropoli poznamenala údajná rasistická poznámka kapitána hostů Ondřeje Kúdely ke Kamarovi. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech, kvůli čemuž přišel o mistrovství Evropy. Finskému reprezentantovi Kamarovi, jenž po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

Na Gerrardovi bylo znát, že mu zmíněný souboj z loňské sezony stále leží v žaludku. Při hodnocení čtvrtečního mače si totiž dva pražké kluby spletl a o Spartě mluvil jako o Slavii. Nebo si chtěl do Čechů prostě jen rýpnout…

Steven Gerrard says not enough is being done to tackle racism after Glen Kamara was booed in the 1-0 Europa League defeat to Sparta Prague. — BBC Sport (@BBCSport) October 1, 2021

Půl roku po incidentu dorazil Kamara do Prahy. A sparťanští diváci mu to za kauzu Kúdela dali pořádně "sežrat". Bučení dětí na Fina zaujalo i britská média. "Urážky vůči Kamarovi zastínily prohru Rangers v Evropské lize. Pro finského reprezentanta šlo o další těžko pochopitelný a řešitelný večer. Po celé utkání byl hanebně terčem útoku z tribun. Jeho posledním činem bylo, že se stal obětí žalostného rozhodnutí tureckého rozhodčího," uvedl web deníku The National. "Rasismus byl deprimujícím pozadím tohoto zápasu," dodal server BBC.

Kouč Pražanů Pavel Vrba si naopak atmosféru na tribunách pochvaloval. "Chci hlavně poděkovat UEFA, že vůbec dovolila, aby tady děti mohly být. Vytvořily fantastickou atmosféru," řekl Vrba.

? REACTION: Steven Gerrard spoke to @RangersTV after tonight's match against Sparta Prague. pic.twitter.com/xqb6PVXrPM — Rangers Football Club (@RangersFC) September 30, 2021

Kamara zápas nedohrál, když byl vyloučen v 74. minutě po druhé žluté kartě. "Největší jásot v utkání, vyjma gólu Dávida Hancka, nastal, když Kamara obdržel dvě žluté karty po faulech na Michala Sáčka," napsal web sportovního kanálu Sky Sports.

Legenda Liverpoolu s vyloučením nesouhlasila. "Obě karty byly drsné. Myslím, že to první byl jen faul," řekl Gerrard. "Na hřišti se staly horší věci a žádné karty za to nebyly."