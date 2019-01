Byla to pro něj hodně zvláštní premiéra v novém týmu. Dvacetiletý stoper Pavel Tkáč se hned v prvním zápase za Kroměříž, kam přišel v zimní přestávce, potkal s ligovým Slováckem, se kterým ještě na podzim trénoval a na jehož soupisce v loňském roce figuroval.

Pavel Tkáč (vpravo | Foto: Deník / Libor Kopl

V sobotu dopoledne už ale otrokovický rodák stál na druhé straně a bránil bývalé spoluhráče z Uherského Hradiště. „Bral jsem to jako přátelák. Byl to náš první zápas. S kluky jsem teprve týden, takže jsem se s nimi spíš seznamoval. Některé znám, proti jiným jsem hrával ještě v mladších žácích, ale zbytek týmu jsem neznal,“ přiznává Pavel Tkáč.

První poločas v mrazivém počasí ještě proseděl na střídačce pod dekou, ve druhé půli už naháněl Zajíce, Rezka nebo Kubalu.

„Do šedesáté minuty, než jsme dostali gól na 1:2, to bylo celkem vyrovnané. Po druhé brance z penalty se však utkání zlomilo. Potom už nás soupeř začal mačkat. Šlo poznat, že je to prvoligový mančaft,“ prohlásil Tkáč. „I přes prohru jsme zanechali dobrý dojem,“ míní.

Že nehrál za Slovácko, ale navlékl dres třetiligové Hanácké Slavie, vůbec nelituje. „Chtěl jsem hrát, takže jinou možnost než odejít jsem neměl,“ ví mladý obránce, který na podzim pouze trénoval s ligovým týmem, ale zápasy hrál za juniorku. „Většina kluků byla z prvního týmu. Hrál se spíše dětský fotbal. Někdy to nemělo úroveň, takže radši budu hrát s dospělými,“ říká.

O druhé lize neuvažoval. Loňské působení ve Vítkovicích ho zklamalo.

Do dalšího dobrodružství s nejistým koncem se nechtěl pouštět, proto raději zvolil jistotu v podobě angažmá na Hané. „Kdybych chtěl jít jinam, asi by to šlo, ale já jsem se rozhodl pro Hanáky. Kroměříž jsem si vybral sám,“ upozorňuje.

Tkáč, který prošel mládeží Zlína i Brna, cítí, že Hanácká Slavia má na jaře o co hrát. „Ztráta na vedoucí Líšeň je sice velká, ale budeme chtít na ni zatlačit. Uvidíme, co se bude dít, ale pokusíme se soutěž vyhrát,“ uzavírá povídání důrazný zadák.

V bitvě o čelo MSFL se bude Hanákům, kteří se dobrovolně vzdali zkušeného stopera Hlocha, náramně hodit.