Po vyhroceném nedělním ligovém derby se Spartou ani památky. Na stadionu Jožky Silného v Kroměříži ve středu odpoledne vládla nevídaná pohoda. Jakoby ani nešlo o postup v celostátním poháru. Pražané rozdávali úsměvy, chovali se uctivě. Kdyby mohli, nechali by hostiteli snad i vítěztsví.

Příjezd fotbalistů Slavie Praha do Kroměříže | Video: Jan Zahnaš

Nakonec na Hané v poklidném duelu 3. kola MOL Cupu zvítězili 2:0, soupeři z druhé ligy věnovali nejen zážitky, ale i kšiltovku Jindřicha Trpišovského nebo podepsaný všemi hráči.

Někteří Slávisté svými trikoty obdarovali domácí fotbalisty či fanoušky. Zájem byl obrovský.

„Jsme rádi, že se nám utkání povedlo výsledkově a z větší části i herně. Hrálo se v krásné atmosféře a navíc před návštěvou, za níž by se nemusely stydět ani ligové týmy. Vážíme si toho, jak se k nám všichni chovali. Tímto bych chtěl všem v Kroměříži poděkovat a popřát jim hodně štěstí do zbytku sezony,“ uvedl po triumfu asistent trenéra Slavie Praha Jaroslav Köstl.

Před utkání si s Karlem Heinzem, jedním ze šéfů Hanácké Slavie Kroměříž, vyměnil klubové relikvie, popovídali si. „Známe se už od mého trenérského působení v mládežnických výběrech. Dostali jsme od něj menší výslužku, moc si přístupu celého vedení vážím. Hlavně mě ale těší, že jsme zápas na rozdíl od jiných favoritů zvládli a můžeme jít dál za obhajobou,“ prohlásil Köstl.

Dobrou náladou hýřil i další Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký. Známý bouřlivák, který na Hanou dorazil s berlemi, nesměl ale stejně jako potrestaný vedoucí mužstva Pavel Řehák na střídačku, duel si užil z hlavní tribuny.

Sportovní ředitel Slavie i další hostující činovníci se ve druhé půli dokonce uvelebili na střeše stadionu, o dění na hrací ploše tak měl dobrý přehled. Ani mu nevadilo ostré slunce či neustálé vstupování spíkra do utkání.

Stejně na tom byla většina fanoušků. Vstupenky za čtyři stovky nikdo v hledišti neřešil, v Kroměříži bylo plno.

Více diváků na fotbal do Kroměříži v tomto tisíciletí nedorazilo, pamětníci si na podobný duel nevzpomínají.

I vzácní hosté si krátký pobyt a pohostinnost východní Moravě skvěle užili.

„Byl to pěkný zápas v krásné atmosféře. Oproti derby takový balzám na duši,“ uvedl kapitán sešívaných Stanislav Tecl.

Ani on nečekal, že se v některých momentech fanouškovské tábory spojily a vyvolávaly stejné chorály. „Byla to pěkná oslava fotbalu,“ míní.

A taky Slavie. Navíc oba týmy nosí podobné dresy. Nepletli si je Pražané?

„Možná to tak někdy vypadalo,“ vtipkoval Tecl. „Je to nezvyk, když proti vám hrají hráči ve vašich dresech. Samozřejmě ale víme, že existují kluby se stejným jménem, ať to jsou Karlovy Vary nebo právě Kroměříž,“ přidává.

Na Hanou se velmi rád vrátil útočník Mojmír Chytil. Český reprezentant pochází ze Skalky u Prostějova, do Kroměříže to má půlhodiny autem.

„Jsem tady doma. Jsem rád, že jsem mohl zase vidět kamarády, kteří za mnou přijeli. Babička byla podle mě poprvé na fotbale. Pro ni je to do Prahy složitější, takže jsem rád, že byla tady a mohl jsem ji po dlouhé době vidět,“ líčí reprezentační forvard.

Duely proti soupeřům z nižších soutěží jej baví. „Tyhle zápasy mám rád, pro mě je to super,“ přiznává. „Pro lidi, co jsou z menších měst a vesnic, které hrají tyhle zápasy, je to oživení sezony, když přijede nějaký velký klub,“ doplňuje.

Utkání v Kroměříži si zpříjemnil brankou na 2:0. „Věděli jsme, že nás nebude čekat jednoduchý zápas. Jsem rád, že přišlo hodně lidí a splnili jsme úkol,“dodal bývalý hráč nedaleké Olomouce.