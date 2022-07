„Vše se zrodilo hodně rychle. Jsem moc rád, že se ozval právě Zlín, protože z tohoto kraje pocházím a vždy jsem se sem velmi rád vracel," uvedla na klubovém webu nová posila týmu FC TRINITY.

Ševcům by chtěla pomoct k co nejlepším výsledkům, klidné sezoně. „Určitě bych se chtěl s týmem pohybovat co nejvýše a zároveň pomáhat góly i asistencemi, což se od útočníka očekává," řekla někdejší opora Hanácké Slavie.

Snad to dobře vyladíme, přeje si nejen Bartošák. Bude hrávat levého beka

Silného zdobí hlavně síla, rychlost a dobré zakončení.

Kromě Kroměříže působil také v Otrokovicích, půl roku strávil v druholigovém Sokolově.

V roce 2019 zamířil do Líšně. V Brně prožil velmi úspěšné období, které mu vyneslo premiérový přestup do nejvyšší soutěže. Během své kariéry si v MSFL a FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE připsal 174 startů, ve kterých vstřelil 115 gólů!

V dresu Jablonce si pak ve čtrnácti duelech zaznamenal jeden gól a jednu asistenci.