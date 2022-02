Atraktivní zápas plný branek, šancí a zvratů diváky bavil. „Bylo to zajímavé utkání, které se hrálo na přírodní trávě a mělo náboj. Chvilku jsme měli navrch my, pak zase byli lepší hosté. V prvním poločase jsme podali daleko lepší výkon. Po přestávce tam od nás bylo hodně zbytečných ztrát, pustili jsme soupeře do hry. Vyškov byl nebezpeční hlavně po centrech ze strany,“ líčí Červenka.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – MFK Vyškov 3:3 (2:1). Branky: vlastní, Lhotecký, Matoušek - Vintr 2, Macej.

Vyškovští oproti předchozím dvěma bezbrankovým remízám se slovenskou Skalicí a třetiligovým Uničovem vylepšili koncovku, ale pro změnu chybovali defenzivě.

„Hrál se velmi dobrý útočný fotbal z obou dvou stran, ale samozřejmě mně vadí, jak lacino inkasujeme. Bylo to podobné jako s Rumuny na soustředění v Turecku. (3:3 v Antalyi s FC Petrolul Ploiesti - pozn. red.) Není to o tom, že by nás soupeř přehrával, ale jasně to jde za naší obranou. Prostě jednotlivci si vybírají slabé chvilky. To se v mistráku nesmí opakovat. Dnes tedy není úplně spokojenost s tím, co jsme předvedli vzadu,“ komentoval výsledek hostující trenér Jan Trousil.

Bývá pravidlem, že v posledním přípravném utkání už trenéři posílají na hřiště sestavu, kterou pilují pro start soutěže. Vyškovský lodivod si ale ještě nechává otevřená vrátka.

Ve Zlíně se utkali mladí šachisté. Pro ty z Holešova to byla premiéra

„Ještě to nebylo úplně tak, že bychom postavili sestavu, která nastoupí proti Opavě. Chtěli jsme vidět ještě některé dvojice vedle sebe. Máme čtyři vyrovnané stopery, ale dnes chyběl Matys, takže jsme dali celý zápas Harušťákovi, který zatím nebyl tolik v tom herním vytížení. Každopádně dnes na stoperu vypadal velmi dobře Štěpánek, který tam šel na druhý poločas. Budu na zápase Zbrojovky s Opavou a budeme chtít si prohlédnout i video a až pak, podle typu jejich útočníka, se rozhodneme o složení stoperské dvojice,“ jen naznačil Trousil, který ale nevyloučil, že tato jména, plus útočník Pavel Simr, mají velkou šanci se do nominace na Opavu dostat.

Hanácká Slavia byla až na zraněného Hroníka kompletní. I když prohrávala 0:1, výsledek ještě do přestávky otočila. Nejprve si hosté po stříleném centru Patrika Červenky dali vlastní gól, obrat završil Lhotecký.

Vyškov ukázal svoji sílu po změně stran, když skóre otočil z 1:2 na 3:2. Kroměříž ale v závěru porážku odvrátila, na konečných 3:3 upravil pět minut před koncem Matoušek.

„Vyškov má dobrý mančaft. Hraje náročný fotbal. Určitě nás dobře prověřil,“ říká Červenka.

Jeho tým zakončí zimní přípravu v neděli doma proti béčku Zlína. Trenér Hanácké Slavie ale šetřit nikoho nebude. „Oba víkendové duely stavíme stejně vysoko, byť utkání s Vyškovem pro nás bude asi náročnější. Na druhé straně v neděli k nám přijedou mladí kluci, kteří budou bojovat, běhat. Sestavu protočíme. Ti, kdo v sobotu odehráli méně minut, nastoupí od začátku a obráceně,“ dodal.