Bývalý mládežnický reprezentant bere případné angažmá v Městských sadech jako velkou výzvu. Navíc v minulosti kopal za Kaučuk ligu jeho otec Aleš. A aby toho nebylo málo, v Háji ve Slezsku má kmenový hráč pražské Slavie babičku s dědou a tetu se strýcem.

„Hodně jsem přemýšlel nad tím, kde budu na jaře hrát. Nakonec jsem se rozhodl pro Opavu. Tohle angažmá mi dává v mé kariéře větší smysl. Navíc zájem Opavských byl hodně velký. Cítil jsem, že mě opravdu chtějí,“ řekl ke svému přesunu do Slezska Patrik Hellebrand.

S Opavou ho čeká na jaře doslova válka. V každém utkání půjde o holý život. Ve Slovácku nebo Liberci by měl mladý fotbalista daleko větší klid. „Vím, že to bude pro mě i pro celý tým těžké, ale zároveň to beru jako velkou motivaci. Chci strašně moc pomoci ligu zachránit, ta totiž do města patří,“ podotkl jednadvacetiletý záložník.

Opava se prezentuje útočným stylem hry. „Líbí se mi moc, jak chtějí hrát kombinačně. Viděl jsem některé zápasy Opavy a nebyly vůbec špatné. Myslím si, že v tabulce měla být výše. Věřím, že na jaře budeme produktivní a budeme sbírat pravidelně body,“ přeje si fotbalista se čtyřiceti prvoligovými starty na kontě.

Patrikův otec Aleš taky Opavu dobře zná, byl součástí fotbalové euforie, pamatuje si dobu jak za éry Ostroje, tak Kaučuku. „To jsem ještě nebyl na světě, když táta hrával v Opavě,“ pousmál se Hellebrand junior. „Taťka ale rozhodnutí jít do Opavy nechal na mně. Vůbec mi do toho nemluvil. Když jsem mu ale své rozhodnutí řekl, bylo vidět, že je rád,“ prozradila čerstvá posila SFC Opava, která má v nedalekém Háji ve Slezsku prarodiče a tetu se strýcem. „Bydlet budu v Opavě, když bude čas, určitě za nimi vyrazím na návštěvu,“ podotkl Patrik Hellebrand.

Jarní premiéru obstará pro Opavu šestnáctého ledna domácí zápas se Zlínem, shodou okolností proti klubu, za který Patrik Hellebrand hrával. „Pro mě určitě zvláštní zápas. Ale nesmíme se dívat vpravo vlevo. Cíl je záchrana a je zapotřebí od prvních utkání pravidelně sbírat body,“ uzavřel fotbalista, který bude v Opavě hostovat z pražské Slavie.