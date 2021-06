Ševci to budou mít po letní přípravě hodně složité. Nejprve na Letné přivítají úřadujícího mistra, pak je čeká venkovní duel proti Baníku Ostrava. Ve třetím kole vyzvou Teplice. V srpnu se ještě hráči Fastavu utkají s Karvinou, Olomoucí a Libercem.

Celek z Uherského Hradiště se fanouškům poprvé představí ve druhém kole proti Českým Budějovicím, následovat budou duely v Plzni, domácí souboj s nováčkem z Hradce Králové a bitvy v Jablonci a s Pardubicemi.

Derby krajských rivalů je na programu v osmém kole, hrát se bude 18. září na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Na Letné se oba týmy potkají o pět měsíců později, tedy 19. února.

Nová sezona FORTUNA:LIGY odstartuje v sobotu 24. července. Na podzim čeká týmy celkem devatenáct kol, poslední se odehraje s úředním termínem 18. prosince. Jarní část začne dvacátým kolem 5. února 2022.

První liga se vrací k tradičnímu počtu 16 účastníků. V uplynulé sezoně ji hrálo netradičně 18 týmů kvůli tomu, že v předminulém ročníku zůstala kvůli koronaviru nedohrána nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Letos proto soutěž opustila trojice mužstev a mezi elitu prošel jen vítěz druhé ligy Hradec Králové.

V minulé sezoně se hrálo netradičně na 34 kol a byla zrušena nadstavba s baráží, které se od nadcházejícího ročníku vracejí. Vzhledem k tomu, že od ročníku 2022/23 bude mít Česko v pohárech už jen čtyři místo dosavadních pěti zástupců, zrušila Ligová fotbalová asociace kvalifikační utkání o Evropu. To hrál vítěz prostřední nadstavbové skupiny s týmem ze skupiny o titul.

"To byla jediná debata, reagovali jsme na snížení počtu zástupců v pohárech. Jinak žádné další varianty nebyly na stole," řekl na tiskové konferenci Dušan Svoboda, předseda LFA, která řídí první a druhou ligu.

Odmítl, že by existovala varianta pokračovat s 18 účastníky, jak spekulovala některá média. "Ani na úrovni ligového výboru žádný takový podnět nebo návrh neobdrželi. Byla to taková virtuální spekulace. Co se týče dalšího vývoje, řekli jsme si, že nadstavbu odehrajeme ve třech kompletních sezonách. Zatím jsme odehráli jednu kompletní, druhou jsme nedohráli. Pak se můžeme bavit o nějakém vyhodnocení," uvedl Svoboda.

Prostřední skupina mezi 7. a 10. týmem po základní části bude pokračovat, její vítěz dostane prémii milion korun a získá lepší nasazení v dalším ročníku domácího poháru. Z nejvyšší soutěže přímo sestoupí nejhorší tým, další dva čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy.

Hradec Králové bude hrát po postupu do první ligy domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v Mladé Boleslavi. V azylu ve středočeském městě "Votroci" působili už v minulosti. Pardubice budou nadále hrát domácí duely v pražském Ďolíčku, kde sídlí Bohemians 1905.

Od nové sezony budou zrušeny páteční předehrávky a celé kolo se odehraje o víkendu. Nadále bude možné využívat pět střídání, jak bylo zavedeno během koronavirové pandemie.

Losování se znovu uskutečnilo podle takzvaných Frončekových tabulek. Ty dokážou zohlednit, aby si domácími zápasy nekonkurovala mužstva z jednotlivých regionů, ale třeba také nevhodné klimatické podmínky.

Od 26. kola se už nebudou zápasy kvůli karanténám odkládat





Zápasy první fotbalové ligy se od nové sezony kvůli případným karanténám budou odkládat jen do 25. kola. Pak budou muset týmy k utkání nastoupit, jinak prohrají kontumačně. Nasadit mohou jakékoliv hráče. Na tiskové konferenci o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

"Když dojde k tomu, že na tým bude v prvních 25 kolech nařízena karanténa, utkání se odloží a budeme hledat termíny pro dohrání. Pokud by karantény byly uvrženy od 26. kola dál plus samozřejmě v nadstavbě, už bude docházet ke kontumacím, pokud by tým nenastoupil. Už není kam ty termíny posouvat," řekl na tiskové konferenci předseda LFA Dušan Svoboda.

Bude na klubech, koho by nasadily. "Musí to odehrát. Jestli s hráči širšího kádru, s juniorkou, to je samozřejmě jejich možnost a právo. Chceme, aby týmy udělaly maximum, aby se utkání odehrála. A aby tam nedocházelo k nějakým spekulacím nebo kalkulům," uvedl Svoboda.

LFA sáhla k úpravě především proto, aby nedošlo k něčemu podobnému jako v předminulé sezoně, kdy se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil.

"Naším primárním cílem a zájmem je udělat vše, aby se ročník dohrál kompletní. Myslím, že to všichni chápeme, byla na tom jednoznačná shoda," uvedl Svoboda.

"Navíc jsme v úplně jiné situaci než před půlrokem. Je tu možnost nechat proočkovat kádry, šance vyhnout se karanténám je výrazně vyšší, než byla. Rok a půl jsme to brali na svá bedra (jako LFA), organizovali jsme testování, dělali jsme týmům maximální podporu. Teď je třeba, aby k tomu přistoupily proaktivně," podotkl Svoboda.

Od nové sezony zřejmě bude moci do hlediště dorazit více fanoušků. "Dle informací, kterými disponuji, by měla být umožněna kapacita 50 procent stadionu. Za předpokladu, že lidé budou otestování, očkování nebo covid prodělali. Je to posun, teď jsme měli 25 procent," řekl Svoboda.

FORTUNA:LIGA 2021/2022

1. kolo (24. července 2021): Hr. Králové – Bohemians, Sparta – Olomouc, Plzeň - Ml. Boleslav, Č. Budějovice – Teplice, Pardubice – Karviná, Zlín – Slavia, Jablonec – Ostrava, Liberec – Slovácko.

2. kolo (31. července 2021): Karviná - Hr. Králové, Liberec – Sparta, Bohemians - Plzeň, Slovácko - Č. Budějovice, Olomouc – Pardubice, Ostrava – Zlín, Ml. Boleslav - Jablonec, Teplice – Slavia.

Další program:

3. kolo (7. 8.): Zlín – Teplice, Plzeň – Slovácko

4. kolo (14. 8.): Karviná – Zlín, Slovácko – Hradec Králové

5. kolo (21. 8.): Zlín – Olomouc, Jablonec - Slovácko

6. kolo (28. 8.): Liberec – Zlín, Slovácko - Pardubice

7. kolo (11. 9.): Zlín – Bohemians 1905, Slavia – Slovácko

8. kolo (18. 9.): Slovácko – Zlín

9. kolo (25. 9.): Zlín – Sparta Praha, Mladá Boleslav - Slovácko

10. kolo (2. 10.): Plzeň – Zlín, Slovácko - Teplice

11. kolo (16. 10.): Zlín – Hradec Králové, Ostrava – Slovácko

12. kolo (23. 10.): Pardubice – Zlín, Slovácko – Bohemians 1905

13. kolo (30. 10.): Zlín – České Budějovice, Olomouc - Slovácko

14. kolo (6. 11.): Zlín – Jablonec, Karviná – Slovácko

15. kolo (20. 11.): Mladá Boleslav – Zlín, Slovácko – Sparta Praha

16. kolo (27. 11.): Zlín – Ostrava, České Budějovice – Slovácko

17. kolo (4. 12.): Teplice – Zlín, Slovácko – Plzeň

18. kolo (11. 12.): Zlín – Karviná, Hradec Králové - Slovácko

19. kolo (18. 12.): Olomouc – Zlín, Slovácko - Jablonec