Ve středu odpoledne však přijede do známého prostředí jako soupeř, společně s desítkami fanoušků slezského týmu si bude přát jediné: postup do dalšího kola MOL Cupu.

Vyřazení si známý podnikatel nepřipouští. „Ale je to fotbal stát se může všechno. Známe z historie mnoho případů, kdy se tým z nižší soutěže vyhecuje na velkého papírového favorita. Ti kluci do toho dají sto dvacet procent, využijí i toho, že se jim aktuálně velice daří, a pak se teoreticky může stát cokoliv. Já ale doufám, že se opravdu bavíme jen o teorii a v praxi nic takového nepřipustíme a roli favorita potvrdíme,“ říká Brabec v rozhovoru pro Deník.

Jak moc se těšíte na pohárový souboj v Kroměříži?

Samozřejmě se těším. Těším se na každý zápas Baníku, ten se bude hrát v prostředí, které znám a mám k němu nějaký vztah, takže se těším o to víc. Mezi kamarády a známé se samozřejmě vracím rád, ale tohle půjde stranou, protože budeme chtít postoupit. Což ostatně budou Baníku určitě přát i mí blízcí přátelé. Věřím, že bude k vidění oboustranně dobrý fotbal, v němž ale splníme roli favorita a postoupíme.

Budete se s přáteli před utkáním hecovat?

K tomu, myslím si, nedojde. Z toho důvodu, o kterém jsem se zmínil před chvílí. Mí blízcí přátelé si určitě budou stejně jako já, přát postup Baníku.

Jaký máte vůbec vztah k Hanácké Slavii? Podporujete klub nějak prostřednictvím svých firem, přejete jí to postup do druhé ligy?

Postup Hanácké Slavii přeji, klub podporuji. S předsedou Martinem Bsonkem jsme na spolupráci domluveni. Kroměříž má natolik zajímavé zázemí, že si podle mého názoru zaslouží, aby hrála druhou ligu. Já bych si to určitě přál. V Kroměříži bydlím, na fotbal tam občas zajdu, mám k tomu klubu samozřejmě vztah.

Hrával jste někdy za Kroměříž fotbal? Byl jste členem klubu?

Hrával jsem za Havířov, ale ještě v dorostu jsem s aktivním fotbalem skončil a v té době jsem ještě v Kroměříži nebydlel. Takže za Kroměříž jsem nehrál, ale myslím, že v tomto ohledu nemá Kroměříž důvod něčeho litovat. (směje se)

Kroměříž loni v přípravě Baník potrápila. Dokážete si představit, že byste souboj nezvládli a vypadli? Byl byste pak hodně zlý?

Naštvaný bych byl, ale je to fotbal stát se může všechno. Známe z historie mnoho případů, kdy se tým z nižší soutěže vyhecuje na velkého papírového favorita. Ti kluci do toho dají sto dvacet procent, využijí i toho, že se jim aktuálně velice daří, a pak se teoreticky může stát cokoliv. Já ale doufám, že se opravdu bavíme jen o teorii a v praxi nic takového nepřipustíme a roli favorita potvrdíme.

Jak vnímáte pohárové zápasy, souboje s celky z nižších soutěží. Máte je rád, byť v nich většinou jako ligový tým nemáte moc co získat?

Máte co získat, jde přece o postup. To je určitá odměna i pro favorita zápasu. Ale fakt je, že tyhle pohárové zápasy mají něco do sebe a já se na ně těším. Dám si pivo, klobásu, užiji si s ostatními té sváteční atmosféry, protože pro ten domácí celek je to vždycky velký svátek, takže se snaží vše co nejlépe připravit, těší se i domácí fanoušci, bývá to obvykle příjemný zážitek.

Je vaším snem vyhrát s Baníkem pohár, dostat se podobně jako třeba Slovácko do evropských pohárů? Vidíte taky tu zkratku?

Snem každého majitele ligového klubu je hrát poháry. Vždycky do toho jdete s tím, že by to mohlo vyjít, že by se mohla potkat pohoda v týmu, týmový duch, trocha štěstí, zdraví a že by se z toho mohl zrodit úspěch. Je to i mým snem.