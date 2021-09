Dlouhá cesta čeká i prvoligové Teplice, které zamíří do Třince. Plzeň odehraje zápas s Příbramí na domácím hřišti a Jablonec, poslední z pětice českých účastníků v evropských soutěžích, bude hrát na hřišti FK Přepeře.

„Myslím, že pohár ve svém druhém kole naplnil své poslání. Mohou se potkávat favorité s kluby z nižších soutěží a může vždy dojít k překvapení. Liberec je tím nejlepším možným příkladem v této sezóně. Nabízí to krásné příběhy,“ prohlásil také předseda FAČR Petr Fousek.

Do třetího kola se naopak nezapojí severočeský Liberec. Vítěz poháru z let 2000 a 2015 nestačil v druhém kole na Zbuzany.

Hostem byl čtyřnásobný vítěz poháru Jan Rezek. „Samozřejmě, vyhrát čtyřikrát pohár je těžké, ale měl jsem opravdu skvělé spoluhráče. Bez nich bych to určitě nevyhrál,“ uvedl Jan Rezek během pátečního losu. „Vzpomínám na všechna finále asi stejně. Mám vyhraná finále spojená s krásnými zážitky a jsou to perfektní vzpomínky,“ pokračoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.