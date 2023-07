Fotbalisté Kroměříže v prvním zápase po postupu do druhé ligy, kam se vrátili po dlouhých sedmnácti letech, nebodovali ani neskórovali. Hanáci na úvod nové sezony podlehli domácímu Táborsku 0:1. Duel na jihu Čech už v 8. minutě rozhodl Bojan Dordič. Nováček hrál závěrečnou půlhodinu bez vyloučeného Vyhlída.

Fotbalisté Kroměříže vstoupili do druhé ligy těsnou porážkou. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Kluci až do konce střetnutí bojovali, i v deseti se snažili výsledek otočit, urvat alespoň bod. I když to nevyšlo, musím jim za výkon i přístup poděkovat. Sice jsme z porážky smutní, ale narazili jsme na velmi kvalitního soupeře, který využil jednu ze čtyř šancí a výsledek již udržel. My se musíme z porážky otřepat a v dalších zápasech se zlepšovat,“ říká trenér Kroměříže Bronislav Červenka.

Při premiéře ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE postrádal pouze kapitána Matouška. Jedna z opor odjela pracovně do Anglie, šanci dostali další hráči. V základní sestavě Hanáků se objevily tři letní posily. Kromě Jaroně, Kudely a Fulneka do sobotního utkání z pozice střídajících hráčů zasáhli i Stoklásek s Oulehlou a Chukwudim.

Žádný z nich se ale mezi střelce nezapsal.

Táborsko vstoupilo do utkání aktivně a hned z první větší šance šlo do vedení. Po centru Plachého zprava se hlavou prosadil Dordič.

„V úvodu utkání jsme byli hodně zakřiknutí. Soupeř naopak dobře držel balon, na mokrém terénu si ho krásně posílal. Domácí se dostávali ke spoustě centrů ze strany, zahrávali i několik rohů, jednu situaci jsme ale nezvládli, když jsme se nechali přeskočit, což nakonec rozhodlo,“ líčí Červenka.

Aktivnější Jihočeši mohli své vedení ještě navýšit, ale ránu Bláhy z hranice vápna gólman Dostál vytáhl s vypětím všech sil na roh.

„My jsme zbytečně ztráceli míče, nebyli jsme přesní ani rychlí. Soupeř nás dostal pod tlak,“ přiznává Červenka.

Moravané se ale s přibývajícími minutami chytili a začali protivníka zlobit. Nejblíže vyrovnání byli na konci první půle.

Nejprve prudkou střelu Jaroně zneškodnil brankář Pastornický, který famózně lapil i dorážku Jelečka, vzápětí neuspěl ani Houser.

Bývalý hráč Jablonce pět minut před přestávkou pláchl Jihočechům, mířil ale jenom do tyče.

Hosté i do druhé půle vstoupili hodně aktivně, tlačili se do zakončení. „Hráli jsme velice dobře. Soupeře jsme nepouštěli do žádných tutovek. Sami jsme naopak byli odvážní, vytvářeli si zajímavé pozice, slušné přechody, které zaváněly nějakou šancí. Byly tam i dvě nebezpečné střely. Jednu však zblokoval obránce, další šla mimo,“ líčí Červenka.

Aktivitu Kroměříže přibrzdilo po hodině hry vyloučení Vyhlída. Hostující krajní bek zastavil Kateřiňáka a obdržel červenou kartu.

„Musím se na to ještě podívat, ale za mě to bylo docela přísné,“ míní Červenka.

Po následné standardce se ukázal Dostál, když předvedl skvělý zákrok.

Kroměříž se dál snažila o vyrovnání, branku ale nedala.

Druholigový nováček tak při své premiéře vyšel bodově naprázdno. V sobotu se poprvé ve vyšší soutěži představí vlastním fanouškům, když v hanáckém derby vyzve Prostějov.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 1. kolo -

FC SILON TÁBORSKO - SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 1:0 (1:0)

Branka: 8. Bojan Dordič. Rozhodčí: Pechanec – Kříž, Novák. Červená karta: 60. Vyhlíd (Kroměříž). Žluté karty: Bláha, Pastornický – Jeleček. Diváci: 1039.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Novák, Koné, Tusjak – Foltyn, Bláha (90. Javorek) – Dordić (90. Oloko), Kateřiňák (82. Kalousek), Zeman (58. Varačka) – J. Mach (82. Skopec). Trenér: Nádvorník.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Jaroň (85. Dočkal), Kudela (67. Votava), Cupák, Houser (85. Stoklásek), Fulnek (67. Oulehla) – Chwaszcz (67. Chukwudi). Trenér: Červenka.