Fotbalisté Kroměříže hlásí příchod dalšího hráče. Hanácká Slavia angažovala Nicolase Martinka, dvaadvacetiletý slovenský záložník bude v třináctém týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na jaře hostovat ze Zbrojovky Brno.

Fotbalisty Kroměříže posílil záložník Nicolas Martinek ze Zbrojovky Brno. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

Rodák z Iľavy odehrál za Kroměříž dva přípravné zápasy proti Startu Brno (0:3) a Uničovu (3:1), s týmem absolvoval několik tréninků. Trenéra Ondu zaujal, získal místo v kádru Kroměříže.

„Věřím, že zvýší konkurenci, ukáže svůj potenciál a pomůže nám k záchraně druhé ligy,“ přeje si kouč Hanácké Slavie Martin Onda.

Martinek na podzim nastoupil za Zbrojovku jen v pěti duelech, odehrál 91 minut.

Více prostoru dostal v brněnské juniorce.

V divizním béčku patřil mezi opory. Ve dvanácti duelech si připsal tři branky, mladému týmu pomohl k prvnímu místu.

Šikovný středopolař přišel do Zbrojovky loni v létě. V Brně uspěl na na zkoušce, v klubu podepsal dvouletou smlouvu.

„Jedná se o mladého hráče ročníku 2001, na kterého jsme dostali tip ze Slovenska a rozhodli jsme se, že ho vyzkoušíme. Nicolas nás zaujal z hlediska perspektivy, neustále se zlepšoval. Je to hráč prozatím spíše do širšího kádru s předpokladem, že se do budoucna bude nadále zlepšovat a vytvoří konkurenci našim hráčům. Je schopný nastoupit na více pozicích ve středu zálohy, má vyváženou ofenzivní i defenzivní činnost," řekl tehdy k transferu sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

Podobně to vidí i v Kroměříži. Martinek je odchovancem slovenské Dubnice, kde také zatím strávil většinu své kariéry. V minulé sezóně naskočil do 27 zápasů, v nichž dvakrát skóroval a na tři branky nahrál.

Martinek je čtvrtou pátou posilou Kroměříže. Hanácká Slavia už předtím získala obránce Vojtěcha Walu z Hlučína, záložníky Davida Machalíka z Líšně a Jiřího Kišku z Kvítkovic a útočníka Jana Silného z Jablonce.

Navíc v druholigovém klubu bude i na jaře hostovat defenzivní středopolař Martin Kudela ze Slovácka.