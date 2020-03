Pětadvacetiletý levonohý stoper přestoupil z Jablonce do tureckého klubu SK Kasimpasa, který má sídlo v Istanbulu. Bývalého hráče Slovácka doporučil klubu David Pavelka, který také v Uherském Hradišti působil.

Pojďme k aktuálnímu tématu – koronavirusu. Jak moc velké téma je to ve vaší kabině?

Koronavirus je hlavní téma v klubu každý den, bavíme se o tom pořád. Poslední zápas proběhl bez diváků a uvidíme, jak to bude v dalších dnech. V některých obchodech začínají lidi skupovat základní suroviny, ale pořád je to tady víc v klidu než v Čechách.

Máte od klubu nějaké doporučení nebo zákazy?

Máme všeobecná doporučení od klubu, ale to najdeme všude na internetu. Měli jsme i přednášku od našeho doktora, který se nám snažil vysvětlit, o co přesně jde. Při vstupu do hlavních potkávacích místností jsou nalepené plakáty s doporučením. Klub se snaží dělat maximum, jak nás ochránit nebo nás na to připravit.

Sledujete dění v Česku?

Určitě. Mám Českou televizi, takže všechno sleduji a jsem informovaných i od rodiny a kamarádů. Já si přeju, jako každý, ať se šíření co nejdřív zastaví a vše se vrátí do normálu.

V klubu hraje bývalý hráč Slovácka David Pavelka. Měl jste začátky díky němu jednoduší?

Hlavně díky němu, se tu cítím dobře a po dvou měsících nemám problém s aklimatizací. Leden byl neuvěřitelný, každý den se něco řešilo. Od papírů potřebných k pobytu až po věci ohledně bydlení. Půlku ledna jsem bydlel právě u Davida Pavelky, který mi se vším pomohl a hodně mi to usnadnil.

Jaké byly vaše první kontakty s tureckým fotbalem?

Do svého prvního zápasu v Tureckém poháru jsem nastoupil přímo z letadla a nutno říct, že bez tréninku, ale od té doby jsem se v sestavě držel. Podařilo se mi i v hodně důležitém zápase o záchranu vstřelit branku, ale následně v dalším zápase jsem si udělal svalové zranění a vypadl jsem ze sestavy.

Takže aktuálně nehrajete?

Zranění nebylo vážné, už začínám normálně trénovat. Netrénoval jsem dva týdny. Budu to mít těžké se vrátit do sestavy, ale popravdě jsem rád, že se nám momentálně daří sbírat body jako týmu a doufám, že to bude pokračovat.

Jak vypadá postavení vašeho klubu v tabulce?

Momentálně jsme v tabulce na 13. místě a hrajeme o záchranu, ale o záchranu hraje polovina tabulky. Měli jsme ze začátku roku hodně mizernou sérii výsledků a po velkých změnách si muselo mužstvo sednout, ale z posledních čtyř zápasů jsme získali deset bodů a jde vidět, že i herně jdeme nahoru. Snad nám to vydrží co nejdéle a série bude pokračovat.

Je to vaše první zahraniční angažmá. Jaké je?

Každý říká, že v zahraničí se s nikým nemažou a je to pravda. Každý musí chtít sám se zlepšovat a hledat cesty, a pokud někoho o něco poprosím například, že chci cvičení navíc nebo si udělat rozbor jídla nebo cokoliv, tak každý v klubu se vším ihned pomůže. Když tady hráč nemá výkonnost, tak ho vyhodí a nikdo se na nic neptá.

Jaká je podle vašeho mínění úroveň nejvyšší turecké soutěže?

Hraje tady strašně moc hráčů, kteří mají za sebou zápasy v Lize mistrů, Premier League, Bundeslize a tím pádem úroveň roste. Technická úroveň hráčů je tady fantastická. Stačí se podívat na soupisky týmu a na každé najdete hodně známá jména.