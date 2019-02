Strašidelnou bilanci posledních domácích zápasů Teplice nezlomily ani v sobotním utkání s pražskou Slavií. Prohrály 0:3, přičemž z posledních pěti domácích duelů čtyři prohrály, pokaždé minimálně o tři branky. Pražané se na tři body tentokrát příliš nenadřeli, vedení nabyli lehce už v první půli.

"V pokutovém území jsme se chovali hrozně dětinsky. První gól nás zlomil. Padla na nás deka a už jsme se z toho nedostali," smutnil teplický trenér Daniel Šmejkal po dalším domácím přídělu.

"Dostali jsme gól a vypadli z toho. Když pak Slavia dala druhý, nedokázai jsme se do toho v té naší situaci dostat," souhlasí obránce Jan Krob. "Je to u nás o tom prvním gólu, pak jsme si dlouho koledovali o druhý gól. Když jsme ho dostali, už jsme se z toho nevzpamatovali," přidává.

Slavia v první půli sestřelila "žlutomodré" ze vzduchu, nejprve překonal Grigara Tecl, poté se prosadil Kúdela. A mohlo být hůř, hosté totiž měli ještě minimálně čtyři tutovky, Grigar ale další pohrou nedovolil.

Mdlý výkon

Potřetí inkasoval čtvrt hodiny po přestávce, opět ale za gól nemohl, obránci ho nechali na holičkách. Zbytek utkání se už jen dohrával, Tepličtí podruhé v řadě předvedli na svém hřišti mdlý výkon. "Předvedli jsme toho málo. Musíme se už probrat," burcuje Krob.



"Prohra doma 0:3 je špatá. Nic nám neklape. Nejde nám to ani dopředu, ani dozadu. Třetí zápas po sobě jsme nedali gól, osmkrát ve třech zápasech jsme inkasovali. Slavia hrála výborně, my jí to ale usnadnili. Na špičku momentálě nemáme," konstatoval Tomáš Grigar, nejlepší teplický muž v nepovedeném utkání.





V táboru soupeře bylo veselo. Do Edenu "sešívaní" vrátili vysokým vítězstvím z Teplic pohodu, o čemž svědčí i slova trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského. "Po výsledcích, které jsme minulý týden měli, nám tahle výhra může hodně pomoci. Vrátili jsme se zpět k tomu, co jsme produkovali na začátku ligy, to je před těžkým zápasem s Plzní důležité."

FK Teplice - SK Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 14. Tecl, 34. Kúdela, 59. Sýkora.

ŽK: 75. Shejbal - 51. Tecl.

Rozhodčí: Proske – Kotík, Vlasjuk.

Diváci: 7 486.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob – Ljevaković, (59. Hora), Kučera – Hyčka (46. Moulis), Žitný, Luts (73. Shejbal) – Červenka.

Slavia Praha: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil – Souček – Stoch, Hušbauer, Sýkora (90+1. Zelený), Baluta (84. Valenta) – Tecl (75. Milan Škoda).