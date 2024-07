Fotbalisté Slovácka ve středu ohlásili příchod třetího hráče. Po slovenském stoperovi Filipu Vaškovi a brazilském křídelníkovi bude sněhový dres uherskohradišťského celku nosit i krajní obránce Gigli Ndefe. Třicetiletý bek podepsal smlouvu do léta 2026.

„Je to další vytipovaný hráč do obrany, který má bohaté zkušenosti s českou ligou, kterou hraje již pět let. Navíc může nastoupit jak na kraji obrany, tak i na pozici stopera,“ říká k příchodu Ndefeho sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Ndefe fotbalově vyrůstal v Belgii, zahrál si i v rodném Nizozemsku, v létě 2019 pak zamířil do Česka. Po roce a půl stráveném v Karviné, za níž nastoupil do 44 ligových zápasů, přestoupil do nedaleké Ostravy a v dresu Baníku nasbíral dalších 89 ligových startů.

Jaro prožil na hostování v Liberci.

Kromě nizozemského občanství Ndefe získal i pas Angoly, zemi svých rodičů reprezentoval i v několika zápasech.