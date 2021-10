Sám Páník, který skončil ve Zlíně v květnu, se na novou výzvu těší. „Za tu dobu jsem měl čas si všechno vyhodnotit, sledovat zápasy u nás či v zahraničí a vyčistit si hlavu. Věřím, že jsem se svým asistentem Honzou Sombergem připravený po všech stránkách na situaci, ve které nyní jsme. Těším se na spolupráci s mužstvem, které je různorodé. To mám rád, taková práce mě baví,“ prohlásil Bohumil Páník.

„Trenér Páník zná zdejší prostředí, umí pracovat s cizinci a věříme, že to bude ten správný impulz, který teď mužstvo potřebuje. Doufáme, že co nejdříve vytáhne tým z posledního místa, zkušenosti s krizovými situacemi má. Za celý klub mu přeji hodně štěstí a úspěchů v novém angažmá, ať se mu v Karviné líbí,“ řekl Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.