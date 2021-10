„Dnes nemohu začít jinak než úterním večerem v Amsterdamu, kde byl k vidění skvělý fotbal nejen zásluhou úžasného výkonu Ajaxu, ale i Borussie Dortmund. Když jsem nedávno psal o nedostatku tzv. špílmachrů, musím ale zmínit jednoho, na kterého se kdykoliv mám tu možnost, těším.

Srb Dušan Tadić, kapitán Ajaxu, opět předvedl ódu na fotbal. Přestože mu je už nebo spíš teprve 33 let, tryská z něho na hřišti radost z fotbalu, což se o mnoha hlavně tuzemských fotbalistech říct nedá.

A teď tedy zpět k nám do Česka. Kandidáti na titul se nám smrskli na čtyři mužstva. Plzeň, jejíž výsledky kromě nedělního „nářezu“ Jablonci nejsou nijak přesvědčivé a mnohdy jsou i šťastné, bude muset potvrdit svoje postavení v následujících kolech na Slavii, s Olomoucí a v Ostravě.

Na Spartu, která se začíná konsolidovat a zlepšovat. Na Slavii, která se naopak zhoršuje a o konsolidaci v jejich řadách se dá těžko hovořit.

A teď pozor, i na Slovácko, které má už delší dobu kádr neměnný, ale hlavně, a to je skutečně k zamyšlení, i bez větších absencí. Tím mám na mysli zraněné hráče.

Naproti Slavii je to až neskutečné. Námitka, že vytížení hráčů je nesrovnatelné, je sice v pořádku, ale kádry obou mužstev jsou taky nesrovnatelné. Takže, tady bych hledal příčiny i někde jinde.

Do toho výčtu kandidátů jsem sic Slovácko zařadil, ale vzhledem k délce sezony by to byl asi spíš malý zázrak. První šestku má ale jistou už dnes.

Vrátím se ještě na skok ke Slavii. Není to tak dávno, co jsem nastínil možnost, že se trenér Trpišovský dostane do patologické situace, kdy ani sám nebude vědět, kdo a kde má vlastně hrát.

Nevím, ale tak, jak se sestava mění zápas od zápasu, nic dobrého nevěstí.

Jen ta pro zajímavost. První ligový zápas sešívaných ve Zlíně, základní sestava bez brankáře: tři Češi a sedm cizinců. Derby se Spartou, zcela opačně: sedm Čechů a tři zahraniční hráči. Zápas Konferenční ligy s Maccabi Haifa: devět cizinců a jeden Čech … A tak by se dalo pokračovat dál.

Tuto neděli v Českých Budějovicích osm cizinců a dva Češi a ve druhém poločase se najednou na hřišti objevili další čtyři čeští hráči.

Začínám se v tom pomalu ztrácet a možná, že nejsem sám. A ještě jedna drobnost z Budějovic. Proti brankáři Kolářovi jsem nikdy nic neměl, ale na inkasované góly by se měl on sám velmi důkladně podívat.

Já se teď ale dívám s úsměvem na tabulku druhé ligy. Ostatně s úsměvem se na ni dívají i potencionální „záchranáři z ligy první.“ Pokud jsou tedy pravdivé informace o sestupech a postupech z těchto soutěží, měl by se bát sestupu z první ligy jen ten poslední.

Těžko si lze představit, že by o postup z druhé ligy usiloval někdo jiný než Brno.

Snad Dukla a to je při vší úctě ke zbytku „startovního pole“ opravdu málo.

Fotbalu by ale nemělo být málo tento týden, pokud nám do dění v něm nezasáhne covid-19, který už zase třeba v Karviné vystrkuje růžky. Nechme se tedy překvapit.

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem