„Dlouho jsme přemýšlel jak začít povídání nebo spíš diskuzi s vámi, kteří jste se rozhodli moje postřehy bez emocí sdílet. Začnu tak trochu mimo zelený pažit.

Kdo si pustil přenosy O2 z naší ligové soutěže musel být přímo zděšen. V Uherském Hradišti to byla jedna standardka za druhou až jsem se divil, že odkop od brány není také standardka.

Bohužel páni komentátoři už asi nevědí, co je kopat roh nebo trestný kop. Fotbal se odehrával jen po taktovkou standardek. Zlatý pan Holubec a pan Polák.

To jsme však netušil, co mě večer čeká v Karviné. Tentokrát dokonce dva znalci fotbalu se do diváka pustili tak rezolutně, že ten si musel připadat jak na exkurzi ve statistickém úřadě. Co nestihli ve statistice, to doplnili dokonalým rozborem hry obou mužstev. Prostě něco úžasného.

Doporučuji příště raději pustit bez zvuku.

Na jiné stanici byste se mohli také dozvědět, že plzeňský útočník Chorý byl překvapen a střílel levou nohou, což není situace pro něj.

Vraťme se raději na zelenou trávu. Nejdřív do Bulharska. Pan Bílek se rozhodl, že nejlepší bude obrátit vše v legraci, neboť výrok „Zbytečná prohra“ se v týdnu opakoval (CSKA Sofia a Hradec). Pro Západočechy je to opravdu vtipné. Zvláště, když ve dvou zápasech nedali ani gól.

Ostatně zákrok Chorého na konci utkání v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové přišel rozhodčímu asi také jako legrace, protože jinak by to muselo skončit jinak než žlutou kartou.

A do třetice Plzeň. Stoper Brabec odchází. Pro Plzeň žádná tragédie. Pro nároďák vysvobození a jedno volné místo, pro řeckou ligu další „zbytečná posila“.

Než se přesunu ze Sofie do Varšavy, na skok do Liberce. Před týdny jsem psal, že Slovan nepoznávám. Není se čemu divit. Pan Hoftych před sezonou mužstvo asi taky nepoznával. A výsledek se dostavil.

Krk, tedy pomyslný krk, mu nezlomily Zbuzany, ale jen těžko pochopitelná strategie vedení klubu. Liberec se asi v lize zachrání, ale trénovat mužstvo s takovou koncepcí bych nechtěl. Jsou ale dobrodruzi, kteří to neodmítnou.

A teď do konečně do Varšavy.

Minuta třetí a červená karta pro Holeše. Ano, faul to byl jasný. Ale co tomu pár desítek sekund předtím předcházelo, jasně dokumentuje způsob hry Slavie.

Pusťte si tuto situaci znovu. Kolář rozehrává, obránce vrací Kolářovi, jenž rozehrává špatně. Obránce se snaží zachránit rohový kop. Holeš se snaží zachránit, co se dá. A je to tady, celý zápas v deseti! To není smůla, to je fotbalový nesmysl. A za ten se platí.

Co na to trenér? Podívejte se do Karviné? Evidentně rozklepaný Kolář chytá celý zápas. Osobně nechápu proč, ale …. Každý ať si doplní sám.

Příště bych se chtěl s vámi mimo jiné podělit o názor na hru s jediným hrotovým útočníkem. Osobně si myslím, že tomuto způsobu zvoní hrana … Tak snad příště

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem