Bývalý fotbalista a trenér Stanislav Sadílek, který je dědečkem záložníků Lukáše (1. FC Slovácko) a Michala (Slovan Liberec) exkluzivně pro Deník komentuje víkendové 29. kolo FORTUNA:LIGY.

VAR byl v hlavní roli nejen při nedělním utkání ve Zlíně, kam přijely Pardubice. | Foto: Jan Zahnaš

„Odvolávám, co jsem odvolal a platí to, co platit nemělo. Příměr z jedné krásné české pohádky jsem použil úmyslně. Měl jsem to štěstí (i když štěstí asi není to správné slovo) sledovat většinu utkání v týdnu i o víkendu. A tak mě napadlo, co ještě fotbalem zažijeme.