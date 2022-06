Již v předstihu oznámil dlouholetý významný partner Fastav rozhodnutí ukončit podporu zlínské prvoligové kopané. Vedení proto dlouho a intenzivně pracovalo na jeho náhradě. „Jsme velice blízko změny názvu klubu, dohody s novým titulárním partnerem. Chybí nám posledních pár dnů jednání, dořešení detailů, jsem optimista. Věřím, že dojde k dohodě do konce týdne, ale dokud nebude spolupráce podepsána. Mohu prozradit, že se jedná o zcela nového, ale rovnocenného partnera, který by měl svou výši plnění nahradit odcházející Fastav,“ potěšil nejen fanoušky Zdeněk Grygera, generální manažer zlínského fotbalového klubu,

Rozpočet klubu se tak nijak zásadně měnit nebude, určitě ne k horšímu. „I majitel si uvědomuje, že sport, potažmo fotbal je v tomto pohledu odlišný, vstupují do něj mnoho proměnných, jako jsou prodeje a nákupy hráčů. Je proto složité jej sestavit před sezonou, ale co se týče objemu, měl by být podobný poslednímu,“ uklidnil manažer.

A právě možný odchod největšího zlínského klenotu Cheicka Condeho, který se neobjevil na pondělním tréninku, může pomoci naplnit zlínskou pokladnu. „Celý víkend i nyní vyjednáváme s jedním zahraničním klubem, který bude hrát předkolo Ligy mistrů. Věřím, že v nejbližších hodinách, do zítřka celý transfer dotáhneme,“ je optimistou Grygera, který ale bližší informace nechtěl sdělit. „Je to pro nás zajímavé a signál pro naše mladé hráče, že i ze Zlína se dá dostat do velkého zahraničního celku,“ doplnil.

V případě rychlonohého záložníka se přitom často spekulovalo o jeho odchodu do některého z českých velkoklubů. „Za poslední měsíc a půl byl zájem a telefonátů hodně, ale když přišla poslední dobrá, přímá zahraniční nabídka, už jsme se domlouvali jen s nimi,“ upřesnil.

Po nedávném sestupu hokejistů se tak zlínský fotbal dostal na vrchol zájmu, ovšem vedení zatím žádnou zásadní změnu při naplňování klubové pokladny nepocítil. „Ještě je brzy, zájem i přes nelehkou dobu je větší, ale uvidíme do budoucna,“ pousmál se generální manažer fotbalového klubu.

Nyní aktuálně nejvíce energie vkládá do hledání posil. „S trenéry nyní aktualizujeme situaci v týmu, zejména hráčů po zranění. V plánu máme posílení, ale postupné a rozumné. Určitě zde nepřijde pět šest hráčů,“ odmítl Grygera s tím, že trh s fotbalisty sleduje prakticky neustále. „Hráčů je hodně, i české velkokluby se netají, že své široké kádry budou zeštíhlovat. Přestupní termín je dlouhý, i u nás to bude spíše postupné,“ očekává šéf zlínské kopané Zdeněk Grygera.