Tým z Uherského Hradiště přemohl ševce potřetí za sebou, navrch měl v pěti z posledních šesti duelů.

„Předtím jsme vyhrávali my, teď se zase více daří soupeři. Slovácko má ale kvalitu. Hrálo o evropské poháry a i letos dokazuje, že je to fyzicky velmi dobře připravený tým. Věděli jsme, že to tady bude těžké i v jedenácti. Rvali jsme se o co nejlepší výsledek. V deseti jsme už neměli sílu na to, abychom to zdramatizovali,“ posteskl si trenér poraženého Zlína Jan Jelínek.

Zdroj: Jan Zahnaš

Fanoušci Fastavu se na derby do Uherského Hradiště vypravili společně vlakem z Otrokovic. Na Městský stadion Miroslava Valenty pak šli z nádraží pochodem. Sraz příznivců byl na Masarykově náměstí, odtud se vydali pod dohledem policie na stadion.

Sobotní šlágr provázaly přísné bezpečnostní opatření, přesto docházelo k potyčkám i výtržnostem. Klid nebyl ani na stadionu, kde fanoušci odpálili několik dělbuchů, použili dýmovnice.

Zaujalo choreo, slyšet byly sprosté pokřiky a jiné vulgární nadávky. Nic pro děti a méně otrlé. Většina fanoušků si ale derby užívala a hlavně domácí příznivci si triumf nad neoblíbeným sokem náležitě vychutnávali.

„Kulisa byla úplně jiná než v minulé sezoně, kdy fanoušci nemohli na stadion. Jenom mě trošku mrzí, že lidí nechodí ještě víc. Sektor za brankou nám ale vytváří výbornou atmosféru. Dělají fotbal, jaký má být, což je pro mě hodně důležité,“ prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

Z výhry v derby měl samozřejmě hlavně kvůli lidem radost. „Vnímám, že pro fanoušky v celém kraji je toto utkání hodně důležité. Cítím, že v případě příznivého výsledku může odstartovat dobrou šňůru. Má to vliv také na psychiku hráčů. Je dobře, že v tomto trendu pokračujeme,“ radoval se Svědík.

K výkonu mužstva hlavně v první půli měl ale pedantský kouč výhrady. „Měli jsme být daleko aktivnější, víc se tlačit do šestnáctky. Sice tam byly dvě šance, ale to bylo málo. Ani jsme nesbírali odražené balony. Pokračovalo to i vyloučení,“ uvedl Svědík.

Jeho týmu vyšlo střídání i nástup do druhého poločasu. „Do hry jsme poslali druhého útočníka, a tím zvýšili tlak na soupeře. Podařilo se nám dát branku, což bylo nesmírně důležité. Až do třetího gólu, kterým jsme utkání definitivně rozhodli, jsme pokračovali v dobrém výkonu,“ těší Svědík.

Závěr však Slovácko mělo dohrát ve větší pohodě. „K tomu mám výhrady. V zápasech máme velmi dobré pasáže, ale těch špatných se musíme příště vyvarovat,“ říká.

Zdroj: Jan Zahnaš

Podle Jelínka sobotní střetnutí zásadně ovlivnila červená karta Procházky ve 23. minutě. „Po jeho vyloučení to bylo o tom, jestli dokážeme udržet Slovácko od naší brány a budeme chodit do brejků. V prvním poločase jsme to ještě zvládli, ale ve druhé půli si soupeř pomohl dvěma standardkami, tím byl ráz utkání jasně daný,“ ví devětatřicetiletý trenér.

Zlínská obrana poprvé kapitulovala čtyři minuty po změně stran. Po obléhání hostující branky se zzhruba z 18 metrů trefil Havlík k tyči. O šest minut později zužitkoval Hofmann centr Holzera a přidal hlavou druhý gól.

Mezi střelce se v 62. minutě zapsal i Holzer, který z hranice šestnáctky trefil šibenici bezmocného Rakovana.

„Taky jsem hrál fotbal a vím, že je strašně složité se po obdržených gólech takto rychle po sobě vybičovat. Věděl jsem, že kluci půjdou s výkonem dolů, že je to zlomí, přesto bojovali až do konce,“ oceňuje Jelínek.

Toho mrzí, že ševci výsledek v závěru alespoň nezkorigovali, nevstřelili alespoň jednu branku. „Protože fantastický kotel, který nám fandil i za nepříznivého stavu, si to zasloužil. Příležitostí ke vstřelení branky jsme měli,“ ví dobře.

Ševci nyní doplácí i na problémy s marodkou. Mimo hru je nejen brankář Dostál, ale i Jawo, Matejov, Kolář či Reiter. „Je složité to dávat dohromady. Nehrajeme v konsolidované sestavě a už vůbec ne ve stabilní obraně. Šanci ale dostali další hráči,“ dodal Jelínek.