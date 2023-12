„Po fotbalové stránce byl jednoznačně odstřelený, jinde než my. I když mu bylo teprve patnáct let, v tréninku ani zápasech problémy neměl. Na hřišti byl extrémně zajímavý, po lidské stránce byl spíše introvert, samotář, což bylo celkem logické, protože byl nejmladší a měl to těžké,“ říká Budín, který je o tři roky starší než záložník Slovácka a na Hané nyní trénuje dorostence.

S kolegy u mládeže pracuje na tom, aby se v klubu objevil další Havlík. „Máme u nás pár zajímavých jmen, které se mu mohou jednou přiblížit,“ je přesvědčený.

Kariéru bývalého spoluhráče samozřejmě sleduje. Takže jej nepřekvapuje, jak se mu nyní daří a že dokonce s deseti brankami vévodí tabulce střelců FORTUNA:LIGY.

„Marka znám, vím, jakou má kvalitu a jaké výkony podává. Nyní mu to tam začalo více padat, je produktivnější než dřív, ale jinak zůstává stejný,“ míní.

O Havlíkovi se začalo pořádně mluvit díky víkendové explozi. Rodák z Lubné nasázel pražským Bohemians 1905 čtyři branky, uherskohradišťskému celku pomohl k výhře 5:2 a k udržení čtvrté pozice.

Havlíka v patnácti letech vytáhl do mužů. Byl někde jinde, říká trenér Lehkoživ

Jelikož mu ale po letošní sezoně končí ve Slovácku smlouva, spekuluje se o jeho přestupu do většího klubu. Kreativní středopolař byl až doteď věrný bílo-modrým barvám, nikde jinde ligu nehrál.

V zimě ale může být všechno jinak. „Za mě si přestup do většího klubu stoprocentně zaslouží,“ říká Budín. „Neměl by problém se tam prosadit, hrávat. Kvality na to má. Jde spíš o to, jak je Mára nastavený, jak to vnitřně cítí,“ přidává.

A reprezentace? Havlík navlékl dres národního týmu pouze jednou. Při utkání Ligy národů v Olomouci proti Skotsku nastoupil v narychlo seskládám mužstvu, protože obvyklý tým musel do karantény.

Jinak ale nominován nikdy nebyl. „Je pravda, že kvalita mezinárodního fotbalu je na trošku jiné úrovni, ale jsem dlouhodobě zastáncem toho, že by se měl v nominacích objevit a šanci dostat. Pevně věřím, že góly, které nyní dává, mu do reprezentace pomohou,“ doufá Budín.