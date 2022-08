Může Slovácko přejít přes Fenerbahce do dalšího předkola Evropské ligy?

Fenerbahce je jasný favorit, ale přes léto hodně obměnilo kádr včele s celým realizačním týmem a ne vždy si to sedne hned o začátku. V prvním dvojzápase proti Kyjevu bylo také papírovým favoritem, ale nakonec nepostoupilo. V každém pohárové kole je několik překvapení, tak doufám, že jedním z nich bude zrovna Slovácko. Moc mu fandím a přeji mu to.

Budete duel sledovat?

Určitě. Nevím ještě jestli osobně na stadionu anebo jen u televize, ale určitě se na to srovnání těším a budu to sledovat.

V čem je největší síla Fenerbahce?

Je to velký tým, který má v kádru špičkové hráče. Ti jsou komplexní, kreativní a zároveň i rychlí. Otázka je, v jaké jsou formě. Minulý rok se dařilo Kahvecimu, Rossimu, v útoku je nepříjemný Valencia a Dursun. Viděl jsem zápas proti Kyjevu a výborně zahrál Bruma. Také mají v týmu velký talent Ardu Gurlera, což je kreativní záložník. Opravdu je těžké říct, na co si má dát Slovácko pozor, protože nebezpečí hrozí z každé situace. Nejdůležitější bude začátek zápasu, přečkat prvních patnáct, dvacet minut.

Bylo pro vás překvapením, že Fenerbahce vypadlo s Dynamem Kyjev? Jaké ohlasy vyřazení v Turecku vyvolalo?

Pro mě to překvapení bylo. Každý asi počítal s tím, že Fenerbahce postoupí a Slovácko bude hrát s Dynamem Kyjev. Viděl jsem jejich druhý zápas a Fenerbahce bylo lepší. Mělo šance a neproměnilo penaltu. Kyjev naopak chodil do brejků a byl efektivní, tohle bude i cesta pro Slovácko. Více než vyřazení se řešili rozhodčí a ten skandál s fanoušky, kteří vyvolávali jméno ruského prezidenta Putina.

Čeká Slovácko v prvním venkovním zápase opravdu „peklo“, nebo fanoušky Fenerbahce nebude ten zápas s neznámým soupeřem z Česka až tolik zajímat? Očekáváte plný dům?

Já bych se přál, aby bylo plno. Zažil jsem to a je to opravdu zážitek. I proto se do těch pohárů chce každý dostat, aby si mohl zahrát na takovém hezkém stadionu. Ještě navíc, když dorazí 47 000 lidí. Nedokážu ale odhadnout, kolik fanoušků by mohlo přijít na Slovácko. Příznivce nemusí ten zápas až tolik zajímat, ale na druhé straně je začátek sezony, Fenerbahce udělalo spoustu přestupů a každý je na posily zvědavý. Přeji si, aby aspoň třicet tisíc fanoušků přišlo.

Jaké panuje v Turecku počasí?

V Turecku teď panují velká vedra. V Istanbulu sice není až tolik horko jako jinde, ale i přesto čeká kluky nepříjemné počasí pro fotbal. Mělo by být okolo sedmadvaceti stupňů a dusno. Rozhodně to nebude nic příjemného.

Pojďme ke Slovácku. Jak se vám zamlouvá současný tým? Překvapuje vás, že zase skončilo čtvrté a hraje předkola evropských pohárů?

Líbí se mi styl, jaký se prezentují. I teď v Brně sice remizovali 2:2, ale Brno převyšovali v kvalitě a určitě budou zase hrát v lize nahoře. Podle mě je to velká zásluha trenéra Svědíka, dokáže na hráče přenést to, co po nich chce a když se to spojí s dobrou partou, která na Slovácku je, tak potom jsou z toho úspěchy. Přál bych si, aby to vydrželo co nejdéle.

Co říkáte na návrat kamaráda Trávníka?

Jelikož jsme spolu byli rok v Turecku, tak jsem věděl, že to k tomu směřuje. Jsem v denním kontaktu jak s Michalem, tak i s Vlastou Daníčkem a Paťou Šimkem. Neustále něco řešíme. (úsměv)

O vás se nedávno psalo v souvislosti s možným návratem do Česka… Jak to tedy máte? Zůstáváte v Kasimpase, nebo je ve hře přestup do jiného klubu?

Smlouvu mám ještě na rok v Kasimpase, ale na začátku přípravy mi oznámili, že se mnou nepočítají a že si můžu hledat nový klub. Jelikož jsem pořád v Turecku, tak všechny možnosti jsou otevřené. Během pár dní se může vše rychle změnit.