Exligová kavalerie v Čížové. Na Viktorii se představí třeba Nečas či Polodna

Fotbalový fanoušek by zajásal, v podání mariánskolázeňské Viktorie to však bude spíše opačně. Svěřenci trenéra Stanislava Purkarta se totiž ve třetím podzimním kole Fortuna Divize A představí na půdě čížovského Sokola, v němž se to hemží exligovými hráči.

Mariánskolázeňská Viktorie ( v bílém) v prvním kole MOL Cupu nestačila na favorizované Ústí nad Labem (v červeném), kterému podlehla 1:4. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Například? Na pažitu svůj um předvedou Martin Jirouš, Petr Janda, Michal Polodna nebo Radim Nečas. Co jméno, to fotbalový pojem. Viktoriány tak čeká pořádná exligová "kavalérie". Fotbalová Česká Kamenice má po útoku prasat rozpáraný trávník Přečíst článek › „Soupeř disponuje opravdu velmi zkušeným a kvalitním týmem, ve kterém hrají velmi dobří fotbalisté," míní trenér Viktorie Purkart.



Dodává, že se bude jednat o mimořádně těžké utkání. „Čížová dvakrát hrála venku a získala pět bodů, takže se určitě bude chtít předvést i v domácím prostředí,“ tvrdí Purkart.

Zbraně však rozhodně neskládá předem. „Pokud podáme výkon jako v prvním poločase pohárového utkání proti Ústí nad Labem, tak věřím, že neodjedeme s prázdnou,“ hecuje na dálku své hráče.



Utkání začíná v sobotu 25. srpna netradičně od 13:30 hodin.

Autor: Daniel Seifert