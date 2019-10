Důvod? Půjde o speciální zápas zařazený do společného projektu České televize a FAČR, který představuje nižší fotbalové soutěže po celé republice. Duel začne ve 12.15 hodin, bude přenášen v přímém přenosu a chybět nebudou některé osobnosti tohoto sportu.

Lučinská ikona napodobila Nedvěda

„S hráči jsem se v kabině už bavil, zda jim kamery nesvážou nohy. Tvrdili mi, že právě naopak,“ usmívá se trenér domácích Michal Chlebek, který ve své kariéře pár ligových utkání v dresu Opavy před televizními kamerami odehrál.

„Mrzí mě, že nebudu moci postavit úplně všechny kluky, zvláště pak Jakuba Myšinského, který je takovou lučinskou ikonou,“ říká Chlebek na adresu zkušeného záložníka, který v posledním zápase dostal červenou kartu. „Chlácholil jsem ho, že i Nedvěd přišel kvůli kartě o vysněné finále Ligy mistrů, ale bylo vidět, jak moc ho to mrzí,“ dodává Chlebek.

Samotným zápasem žije celá lučinská kabina. „Už jsem pár zápasů tohoto projektu v televizi viděl a jde o super věc. Je moc dobře, že se zviditelňuje fotbal i z nižších soutěží. Na utkání se těším, asi jako každý jiný u nás. Prozatím je v kabině dobrá nálada,“ líčí brankář domácích Jan Filipec. „Chceme se soustředit na naši hru, abychom se všichni předvedli v co nejlepším světle.“

Pyšný na svůj klub je i jeho předseda Miroslav Goroš. „Tenhle projekt se mi líbí. Snad kromě jednoho utkání jsem viděl v televizi všechny. Je fajn, že lidé v republice poznají, jak se dělá fotbal na amatérské úrovni,“ zdůrazňuje Goroš. „Pro nás, co jsme tady začali s fotbalem v roce 1996, je to taková třešnička na dortu. Za poslední léta jsme se zvedli, muži postoupili do I. A třídy, ve spolupráci s obcí jsme zvelebili i náš areál,“ pochvaluje si.

Albrechtičtí cítí napětí. Hraje se o body

V napětí jsou také hráči Baníku Albrechtice. „Kluci se těší, jsme si vědomi toho, že to pro všechny bude velký svátek, jenže pořád se hraje o body,“ upozorňuje trenér hostí Radek Nešpor. Své svěřence tak bude muset připravit hlavně psychicky. „Napětí všichni cítíme. Paradoxně jsme se o zápase v týdnu v kabině ani moc nebavili. Asi to přijde těsně před výkopem“ míní.

Na podzim se jeho svěřencům daří. „Hrajeme slušně a dáváme góly. Ovšem v televizi jste jednou za život. Když měl Tonda Chumchal dávat v týdnu předzápasový rozhovor na kameru, byl z toho zaražený,“ usmívá se Nešpor.

A pak se hraje na neoblíbeném hřišti. „V Lučině se nám nikdy moc nedařilo. Navíc půjde o výjimečné utkání, sledované a jistě bude i skvělá atmosféra. I na tu se těšíme. Favorita nenajdete,“ popisuje Nešpor.

Také on má pro projekt Můj fotbal živě pouze slova chvály. „Pro kluby z nižších soutěží jde o skvělou možnost prezentace. Nikdo si v televizi nechce trhnout ostudu, naopak má možnost udělat si pozitivní reklamu. Přiblížit veřejnosti vesnický fotbal je výborná myšlenka.“

Albrechtický klub pamatuje i lepší časy. Když fotbal v obci sponzorovala šachta, hrával divizi. Teď se mužstvo soustředí především na kvalitní práci s mládeží. „Máme přes sto dětí, někdy přijdeme na trénink a musíme čekat, protože všechna hřiště jsou obsazená. Ale to jsou příjemné starosti,“ uzavírá Nešpor.