Za hvězdou na vesnici: Štajner hraje na žízeň, rowdies byli v sedmém nebi

/VIDEO/ Co dělají fotbalové celebrity po skončení kariéry? Deník tentokrát se svým novým seriálem Pivo, párek a Liga mistrů vyrazil do Nové Vsi na Liberecku. Pršelo, ale fanouškům to nevadilo. Rozvášnil je někdejší reprezentant Jiří Štajner. A ještě viděli famózní obrat.

Pivo, párek a Liga mistrů: Reportáž s Jiřím Štajnerem | Video: Deník