Kdo ve vašem týmu zkazí nejvíc přihrávek? A kdo je naopak svou hrou pro mančaft užitečný? Reportéři Deníku - ve spolupráci se společností Panini a za podpory společnosti Energie ČS a sportovní aplikace Týmuj - budou letos na jaře přinášet podrobné statistiky týmů a jejich hráčů.

Každý týden vylosujeme mužstvo, které se může těšit na skvělý zážitek. Italští experti si projdou videozáznam z jejich utkání a řeknou, kdo je z nich nejlepší a v čem se může rovnat Ronaldovi nebo Messimu. „Je to něco úžasného,“ přiblížil Jiří Bílek, kouč Dolních Břežan a bratr bývalého reprezentačního trenéra Michala Bílka.

O svých svěřencích díky analýze loni zjistil třeba to, jak často drží míč, kudy vedou akce a komu nahrávají. „V našem prostředí bychom na takový rozbor potřebovali mnoho času a v kontextu toho, že máme fotbal na úrovni koníčku, je to vesměs nerealizovatelné,“ dodal.

Lafata pod drobnohledem

Od podzimu 2018, kdy Deník projekt zkušebně odstartoval, se „prozkoumaly“ dovednosti stovek hráčů. Asi nejslavnějším byl David Lafata, lídr jihočeského Olešníku. „Žila tím celá naše kabina,“ vzpomněl si bývalý sparťanský kapitán a reprezentant. Zatímco on byl dřív na podobné analýzy zvyklý, pro amatéry šlo o novinku. „Docela jsme se u toho pobavili,“ usmál se.

Chcete i vy do projektu přidat svůj klub? Je to jednoduché. Předplaťte si na jeden rok pondělní Sportovní deník, který dostanete už od 980 korun. Spolu s předplatným získáte nejen zábavu s parťáky v kabině, ale i řadu výhod. Stanete se členem Deník Klubu a dáme vám na rozdíl od běžného čtenáře neomezený přístup ke všem článkům, fotografiím, komentářům a videím na všech webových mutacích Deníku. A navíc se zbavíte většiny webové reklamy.

Jak se do projektu přidat?



• stávající předplatitel – vyplňte webový formulář na adrese fotbalanalyza.denik.cz nebo volejte na telefon 272 015 015 v době od 7 do 17 hodin



• nový předplatitel – objednejte si roční předplatné pondělního Sportovního deníku na www.mojepredplatne.cz nebo volejte na telefon 272 015 015 v době od 7 do 17 hodin. Po zaplacení pak už jen stačí vyplnit webový formulář na webové adrese fotbalanalyza.denik.cz

