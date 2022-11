Má odkopáno téměř 350 zápasů v nejvyšší soutěži, se Spartou získal mistrovský titul, zahrál si i evropské poháry. Po skončení profesionální kariéry se dal na trénování, ale ani kopačky ještě úplně nepověsil na hřebík. A to už mu brzy bude 52 let. Exhradečák Michal Šmarda již několik let válí za svoje domovské Předměřice nad Labem v I. B třídě Královéhradeckého kraje.

V noze to pořád má, jeho levačka je takřka neomylná. V lize většinou kopal v obraně, někdy i v záloze a to se nezměnilo. Teď diriguje o hodně mladší spoluhráče z postu stopera.

O víkendu o tom přesvědčil i návštěvu z Deníku. Jeho tým v derby s nedalekým Černilovem, přestože nebyl před utkáním favoritem, zvítězil díky hattricku spoluhráče Štěpána Pekáče 3:1, díky čemuž se odpoutal z poslední příčky tabulky. Exligista svojí přihrávkou středem založil akci, po které padl gól na 1:0.

Výhru potřebovali jako sůl

„Šmaus“ i po padesátce dokazuje, že když je na hřišti, vždycky chce vyhrát. Občas projevil emoce, tu a tam dal rozhodčímu najevo, že nesouhlasí s jeho verdiktem, když bylo potřeba, tak přitvrdil, dokonce obdržel i žlutou kartu. Zkrátka na hřišti byl slyšet i vidět.

„Měli jsme velmi efektivní první poločas (3:0) a dá se říct, že po změně stran jsme si to nějakým způsobem pohlídali,“ řekl po důležitém vítězství Šmarda. Pro klub, který leží pár kilometrů od Hradce Králové to byla teprve druhá výhra v letošním ročníku. Solidní výkon proti favorizovanému soupeři, který ještě loni kopal v krajském přeboru, je však příslibem do další části sezony.

„Tohle vítězství jsme potřebovali jako sůl, abychom se odpoutali z posledního místa. Už předtím jsme neodehráli špatné zápasy, ale většinou nám nevyšel druhý poločas, kdy jsme třeba vedli, soupeři to však vždy otočili. Teď jsme to konečně dotáhli,“ těšilo předměřickou hvězdu.

Mladičký trenér a zkušený mentor

Další perličkou je, že hlavnímu trenérovi místního klubu Lukáši Mrkvičkovi je teprve osmadvacet let. Ten Deníku prozradil, jaké je koučovat zkušeného matadora, který by v nadsázce mohl být i jeho otcem.

„Rozhodně zajímavý pocit,“ směje se a přidává: „Hrozně moc týmu pomáhá. Má nepřeberné zkušenosti, i já se od něj učím. Před zápasem i po něm je schopný si k tomu říct své. Je mojí pravou rukou. Super, že trénuje v Praze na Žižkově, protože to má v dojezdové vzdálenosti a máme ho tu každý týden.“

V týmu má bývalý výborný ligový hráč velké slovo. Nikdo s podobným fotbalovým životopisem v soutěži nekope. „Kluci ho vnímají jako mentora. Občas mají sice svoji hlavu, každý pak vidí jen svoji pravdu, ale většinou by měl ustoupit ten mladší, protože Michal to s nimi myslí víc než dobře,“ dodává s úsměvem Mrkvička.

Hlavní je zdraví a chuť do fotbalu

A obrovský přínos pro tým, který „Šmaus“ rozhodně má, vnímají i nejvěrnější skalní fanoušci. „Všichni kolem jsme rádi, že sem na fotbal chodí. Je vidět, jak to vzadu diriguje. Je takový táta mladších kluků a myslím, že je to potřeba, protože v současné době máme tak mladý mančaft, až to bolí,“ směje se jeden z nejvěrnějších příznivců Jiří Velda.

„Jeho kariéra byla velice slušná. Prošel velkými kluby, od Hradce přes Olomouc, Spartu či Žižkov,“ zavzpomíná Velda, jenž v Předměřicích chodí na každý zápas.

Šmarda je opravdový unikát. V jednapadesáti letech stihl v neděli dopoledne odtrénovat zápas třetiligové žižkovské Viktorky v Pardubicích, kde Pražané proti tamní rezervě vyhráli 2:0 a směle míří za návratem do druhé ligy, kam minimálně patří. „Je to náš jasný cíl. Chceme postoupit, podmínky máme skvělé, snad se nám to povede,“ poznamenal.

V půl třetí už se v Předměřicích rozcvičoval na zápas I. B třídy, který zvládl stejně dobře.

Jaký je recept na fotbalovou dlouhověkost? „Člověk musí být hlavně zdravý. Pak vás to taky musí bavit, což je můj případ. S klukama si zatrénuji v Praze, občas to stihnu i tady. Máme výbornou partu, já zde navíc bydlím, takže už nemusím nikam cestovat. Fotbal mě pořád neskutečně naplňuje a já chci vyhrávat,“ uzavřel.

