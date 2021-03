„Věřím, že to klapne. Chybí nám jenom čtyři kola k tomu, aby se dohrála alespoň půlka sezony, aby se mohlo postupovat a sestupovat,“ uvedl předseda klubu TJ Pilana Zborovice Marek Šprňa.

Sedmačtyřicetiletý funkcionář i přes současný lockdown zůstává optimistou. Další nedohraný ročník si nepřipouští. „Vždyť by to bylo druhý rok po sobě, co se takto ukončí,“ připomíná. „Problém by to byl nejen kvůli hráčům, ale i fanouškům a sponzorům, kteří nám dávají peníze na činnost oddílu. Co jim pak mám říct, když se nehraje?“ ptá se.

Zborovice patří na Kroměřížsku k ambicióznějším týmům. Loni získaly kanonýra Hanuse, teď v zimě zlákaly další dvě posily. Vedení klubu si pláclo s Danielem Dvořákem z Hanácké Slavie a z Rakouska se na Moravu vrátil Jan Macák.

Dvaatřicetiletý fotbalista dříve hrával za Uničov a Mohelnici, pokud se soutěž rozjede, bude nosit dres Pilany. „Věřím, že nám pomohou k postupu. Nechci podceňovat soupeře, ale máme daleko lepší kádr než Němčice,“ myslí si.

Právě se Sokolem Němčice se Zborovičtí na podzim přetahovali o první místo v tabulce. Po devíti odehraných kolech oba rivalové získali shodně šestadvacet bodů, v tabulce je dělí pouze skóre.

Pokud se okresní přebor Kroměřížska rozjede, rozdají si to oba celky ve Zborovicích o postup. „Bude to jako play-off. Němčice máme doma, takže věřím, že je porazíme a postoupíme,“ přeje si Šprňa.

Fotbalisté Pilany se i v zimě udržovali v kondici, v březnu si ale nejspíš odpočinou. Vedení klubu na tři týdny přerušilo veškerou činnost.

Znovu se sejdou až po rozvolnění opatření. „Určitě mi současná situace stejně jako hráčům vadí. Je to frustrující, člověk fotbalem žije celý život a teď najednou nemůže nic dělat. Kluci si stěžují, že jim chybí pohyb, kolektiv. Je to prostě špatně,“ ví nejen Šprňa.

Předsedu zborovické Pilany jinak trápí hlavně nedostatek rozhodčích. Dobře ví, že na laiky nelze spoléhat, o čemž se přesvědčil třeba ve Skašticích, kde kvůli rozhodčímu z lidu hosté pouze remizovali. „Dostali jsme gól ze čtyřmetrového ofsajdu,“ kroutí hlavou.

„Na druhé straně ale chápu, že je to nevděčná role a nikdo ji nechce dělat. Musíme to brát, jak to je, i když od krajských soutěží by tři delegovaní rozhodčí měli být,“ myslí si.