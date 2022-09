Vše se změnilo na konci srpna, kdy doma porazily Ludslavice 3:2, o týden později uspěly na půdě Zahnašovic 2:1. Vítěznou sérii natáhly v neděli, rozjeté Záříčí přehrály 6:3, soupeři tak připravily premiérovou porážku v letošní sezoně. „Věděli jsme, že v tabulce má navrch, rozhodně nás to ale nijak herně neovlivňovalo. Po rozhodnutí trenéra jsme na něj hned ze začátku nastoupili velmi aktivně,“ přiblížil Zanáška jasnou taktiku domácích.

Taktika přinášela ovoce, Míškovice se poprvé prosadily v deváté minutě, krátce po půl hodině hry už vedly 4:0. „Hned na začátku se nám podařil slušný gólový náskok. Neustále jsme se snažili soustředit na hru a hlavně zajistit pevnou obranu, takže nikdo nemyslel na to, že by nějakým způsobem už bylo rozhodnuto,“ nehodlal se svými parťáky podcenit favorizovaného soupeře.

Hosté na začátku druhého poločasu snížili, s domácím mančaftem to ale nezatřáslo, v 80. minutě vedl 6:1. Záříčí pouze v poslední desetiminutovce korigovalo. „Zápas se nám velice vydařil, napříč celým týmem jsme si přesně přihrávali. Minimálně jsme to nakopávali. I proto to z naší strany byla velmi povedená hra,“ pochvaloval si někdejší mládežník Mysločovic a Tečovic.

„Navíc jsme si to perfektně a rychle dávali od nohy a od obrany přenášeli těžiště hry ze strany na stranu. Tím jsme si soupeře roztáhli po celé šíři hřiště a měli více prostoru na průniky do útoku.“

Zanáška měl na výhře 6:3 velký podíl, trefil se hned třikrát – v 11., 27. a 68. minutě zápasu. „Tři góly v jednom zápase se mi naposledy povedly někdy před covidem. Zároveň je to můj nejlepší dosavadní počin v jednom zápase,“ připomíná vyrovnání osobního rekordu.

Třígólový příspěvek ho také něco bude stát. „V našem týmu je tohle už dlouho jasná věc, zápisné je tady pořád stejné – je to pekáč buchet a půl litr domácí slivovice,“ usmívá se ofenzivní fotbalista.

Míškovice ve svém kádru mají dva profesionální hokejisty – útočníka prvoligového Přerova Jiřího Goiše a mladého forvarda Beranů Lukáše Chludila, který má na kontě devět extraligových startů. „Dokážou to oživit hokejovým důrazem a bojovností,“ mne si ruce hrdina uplynulého víkendu.

Lukáš Chludil za mužstvo z Kroměřížska už dokonce vstřelil dvě branky. „Velmi dobře se uchytil na kraji zálohy, je rychlý a nebojí se balon zavést až do pokutového území, což je pro útok velmi produktivní. Disponuje i velkou fyzickou kondici, takže nemá problém se vracet do obrany. A Jirka? Je hodně pevný na míči, nedělá mu problém ho podržet,“ vyzdvihuje 33letého borce, který kromě 20 zápasů v extralize zapsal i 348 duelů ve druhé nejvyšší soutěži.