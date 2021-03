„Čekáme na zprávu, kdy a za jakých podmínek budeme moct zase hrát a trénovat. Podle toho se zařídíme. Do té doby nemá smysl cokoliv komentovat, když nevíme, co bude za týden,“ říká sekretář žalkovického klubu Radomír Pala.

Podle zkušeného sedmašedesátiletého se sezona může ještě zachránit, dohrát. Všechno ale záleží na přesném datu. Termínu, kdy amatéři budou zase moct hrát fotbal. „Pokud by se začalo někdy v dubnu, dá se to stihnout, ale začínat koncem května nebo v červnu nemá smysl. Všichni budou chtít jet na dovolenou, užít si léto,“ myslí si.

Palovi je v současné zvláštní době úplně jedno, jakým způsobem se ročník dokončí. „Hlavní je, aby kluci mohli hrát. Klidně ať se to jmenuje Prezidentův pohár, ale důležité je, ať se zase vrátí na hřiště,“ uvedl.

O to, že by Žalkovice v dlouhé přestávce přišly o nějaké důležité hráče, se nebojí. „V tom problém nebude. Já si myslím, že se většina kluků vrátí,“ zůstává optimistou. „Všichni mají fotbal rádi, jsou nadržení,“ cítí.

Žalkovice jsou po devíti odehraných kolech čtvrté. Případný boj o postup se jich už ale netýká, ztráta na vedoucí Zborovice i druhé Němčice je jedenáctibodová, sestupové starosti Sokol taky nemá.

„Je jedno, zda skončíme šestí nebo osmí. V této třídě na tom ani tolik nezáleží. Hlavní je, aby se hrálo,“ opakuje.

Fotbalisté Sokola si už na podzim vyzkoušeli nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. I když nyní se může trénovat pouze ve dvou lidech, na podzim se po skupinkách na menším prostoru prostřídali. Jinak je zázemí v Žalkovicích na slušné úrovni, areál žádnou výraznou modernizaci nepotřebuje.

Podle Paly by se ale měli částečně vyměnit lidé na svazech. Sám ale kandidovat do žádné funkce nemíní. „Je mi 67 let, nechám to mladším,“ usmívá se.

„S prací předsedy Kopčila jsem spokojený, ale něco změnit by se mělo asi změnit,“ myslí si. „Ryba smrdí od hlavy až po ocas. Kdo fotbal dělá, ví, o čem mluvím,“ přidává.

Zásadním problémem jsou prý hlavně rozhodčí. „Bohužel je jich málo, pískat nikdo nechce. Ani se vlastně nedivím, každý jim nadává. Fotbalová kultura je čím dál horší,“ dodává.