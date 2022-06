„Já jsem si věřil už do první pětky, ale trenér to viděl jinak. Možná to byl taktický záměr a věděl, že penalty půjdou až do náhlé smrti. Jako nejstarší jsem to musel vzít na sebe,“ usmíval se.

Zatímco Petr v šesté sérii mířil přesně, hostující Mrázek neuspěl. „Rozuzlení bylo dramatické, ale zase se potvrdilo, že žádné finále nemá favorita,“ míní.

„Na naší straně byla trošku nervozita, nedařila se nám kombinace. V zakončení jsme nebyli důrazní, naopak soupeř zvolil výbornou taktiku, která mu celý zápas vycházela, tím nás dostal pod tlak. Žalkovice odehrály finále velice dobře a na hranici svých možností,“ má jasno.

Radek Petr měl štěstí, že stál na straně vítěze. A byť má rodák z Krnova za sebou skvělou minulost, poslední úspěch si vychutnával ve speciálně vyrobeném triku i kšiltovce.

Double jej stejně jako zbytek týmu náramně těšilo. Taky oslavy si nenechal ujít. „S kluky posedíme, v rámci slušnosti dáme nějaké pivo,“ plánoval.

Gólman Žalkovic Rotrekl: Naposledy jsme chytil penaltu snad v dorostu

Páteční zápas si opravdu užil. I když v ochozech byla jenom stovka diváků, fotbal hraje pro sebe. Pořád jej baví, má ho rád. „Jsem tady v Kroměříži spokojený, šťastný. Líbí se mi to, co se tady děje a buduje. Rád si chodím za béčko zahrát. Musím poděkovat za důvěru, že mě trenér staví na pozici, kterou jsem nikdy předtím nehrál,“ říká.

Petr se snaží poctivě chodit na tréninky i zápasy, ale občas mu to nevyjde, a tak musí hráč mladší kluci. Bývalý brankář Ostravy, Brna, Mutěnic či Provodova v hanáckém klubu pracuje jako trenér gólmanů, hraní za béčko tak bere jenom jako doplněk, příjemné zpestření.

„Věřím, že kluky mohu něco naučit, ale oni mi to zase vrací tím, že se mezi nimi cítím mladší,“ pronesl. „Kdybych měl více času, nastupuji pravidelně. Na druhé straně při mé absenci zase dostanou prostor mladší kluci, kteří se mohou v mužích otrkat a přechod z dorostu mají snažší,“ přidává.

Podívejte se: Žalkovice sahaly po senzaci, double přinesly Hanákům až penalty

Člen stříbrné dvacítky z roku 2007 chce pokračovat i po postupu do vyšší třídy. „Uvidíme, do které skupiny nás dají, ale kdybychom šli do béčka, bylo by to pro mě super, protože žiji ve Zlín a všude bych to měl kousek,“ připomíná.

Do branky už jej to ale příliš neláká. Přitom v minulosti vychytal řadu slavných hráčů. Za sebou má angažmá v italské Parmě či belgickém Eupenu. Byl součástí mládežnického reprezentačního týmu, který na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v roce 2007 získal v Kanadě získal stříbrné medaile.

Nyní v třetiligové Kroměříži cepuje své nástupce, radí mladším kolegům. „Do branky se postavím už jenom na tréninku, v zápase s do ní nehrnu,“ tvrdí. „Pokud budu konkurenceschopný v poli, tak budu hrát, ale pokud by mi to nešlo, možná se do ní ještě postavím, ale není to záměr ani priorita,“ zakončuje povídání.