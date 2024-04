„Rozhodně to nebylo snadné, první poločas nám nevyšel,“ přiznal 45letý hrotový hráč, jenž svá nejlepší léta strávil v ligových týmech Zlína či Kroměříže.

„Pomohl nám můj rychlý gól, který nás uklidnil. Po druhé trefě se soupeři podařilo šťastně snížit, ale kluci to již zkušeně pohlídali,“ zářil po utkáním spokojeností Zakopal.

Co vše o sobě, klubu, ale i Zlínu a Kroměříži prozradil se podívejte ve VIDOEORZHOVORU níže.

V tabulce jste druzí. Máte ambice soutěž vyhrát?

Vyhrát bychom přebor rozhodně chtěli, ale na postup vůbec nemyslíme. Spíše chceme jen vyhrávat a být první. Začlenili jsme do týmu mladé kluky z dorostu, aby se co nejdříve otrkali a pomohli nám i v další sezoně. Žeranovice by mohly hrát I. B třídu, mají na to kádr, stejně jako je zde dobré zázemí. Ale opakuji, takové ambice zatím nemáme.

Vy osobně jste během vaší kariéry prošel řadou klubů. Proč jste se rozhodl poslední roky pro Žeranovice?